 Los hijos de Britney Spears sorprenden junto a su prima
Farándula

¡Irreconocibles! Los hijos de Britney Spears sorprenden al aparecer junto a su prima

Sean y Jayden dejaron a todos con la boca abierta con lo adultos que lucen al aparecer en una foto compartida por Maddie Watson, la hija mayor de Jamie Lynn Spears.

Compartir:
Britney Spears, Instagram
Britney Spears / FOTO: Instagram

Los hijos de Britney Spears, Preston y Jayden, tuvieron un tierno reencuentro con las hijas de Jamie Lynn Spears, Maddie e Ivey.

"La noche del Senior Year??", escribió Maddie a través de Instagram el miércoles 17 de septiembre, junto con varias fotos de un partido con el equipo de sóftbol de su escuela secundaria.

Maddie posó con sus compañeros de último año en sus uniformes. La adolescente también estuvo acompañada por su familia. Sonrió en una tierna foto junto a su madre, su padrastro Jamie Watson y su hermana Ivey, de 7 años, en el campo.

Sus primos también estaban allí para apoyarla. Maddie e Ivey posaron para una foto familiar junto a Preston, de 19 años, y Jayden, de 18.

Foto embed
Hijos de Britney Spears - Instagram

Britney Spears, de 43 años, comparte a sus hijos con su exesposo Kevin Federline. Preston y Jayden se distanciaron de su madre después de que un juez pusiera fin a su tutela en 2021.

"Somos personas tan frágiles y humanas", escribió Britney en Instagram en agosto. "Los años más duros de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron esos tres años ... No podía llamar ni escribir y recuerdo que, en estado de shock, mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas".

Se reúnen

Aunque Britney Spears logró retomar las riendas de su vida, tras vivir por más de 13 años bajo la custodia legal de su padre, las cosas no han sido del todo fáciles para ella.

Especialmente en lo que respecta a su relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes se habían distanciado de ella en 2019, alegando que para ellos era un tanto incómodo el entorno de su madre.

Sin embargo, todo parece indicar que ha habido pequeños avances en lo que respecto a su maternidad, pues hace unos meses se dejó ver en redes sociales en compañía de su hijo menor, lo que podría ser una señal de las cosas en ese sentido han mejorado.

A través de su perfil de Instagram, Britney Spears compartió una fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriente y feliz, posando al lado de su hijo y frente a un espejo. En la imagen, la 'Princesa del Pop' abraza cariñosamente por la espalda a su retoño, quien sonriente sostiene el teléfono con el que capturó el momento. 

De acuerdo con la cantante, Jayden pasó el día con ella y juntos realizaron distintas actividades religiosas. "Fuimos a la iglesia hoy. Cantamos e hicimos alabanzas", señaló Britney Spears.

Foto embed
Britney Spears y su hijo Jayden - Instagram

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos