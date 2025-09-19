Los hijos de Britney Spears sorprenden junto a su prima

Los hijos de Britney Spears, Preston y Jayden, tuvieron un tierno reencuentro con las hijas de Jamie Lynn Spears, Maddie e Ivey.
"La noche del Senior Year??", escribió Maddie a través de Instagram el miércoles 17 de septiembre, junto con varias fotos de un partido con el equipo de sóftbol de su escuela secundaria.
Maddie posó con sus compañeros de último año en sus uniformes. La adolescente también estuvo acompañada por su familia. Sonrió en una tierna foto junto a su madre, su padrastro Jamie Watson y su hermana Ivey, de 7 años, en el campo.
Sus primos también estaban allí para apoyarla. Maddie e Ivey posaron para una foto familiar junto a Preston, de 19 años, y Jayden, de 18.
Britney Spears, de 43 años, comparte a sus hijos con su exesposo Kevin Federline. Preston y Jayden se distanciaron de su madre después de que un juez pusiera fin a su tutela en 2021.
"Somos personas tan frágiles y humanas", escribió Britney en Instagram en agosto. "Los años más duros de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron esos tres años ... No podía llamar ni escribir y recuerdo que, en estado de shock, mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas".
Se reúnen
Aunque Britney Spears logró retomar las riendas de su vida, tras vivir por más de 13 años bajo la custodia legal de su padre, las cosas no han sido del todo fáciles para ella.
Especialmente en lo que respecta a su relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes se habían distanciado de ella en 2019, alegando que para ellos era un tanto incómodo el entorno de su madre.
Sin embargo, todo parece indicar que ha habido pequeños avances en lo que respecto a su maternidad, pues hace unos meses se dejó ver en redes sociales en compañía de su hijo menor, lo que podría ser una señal de las cosas en ese sentido han mejorado.
A través de su perfil de Instagram, Britney Spears compartió una fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriente y feliz, posando al lado de su hijo y frente a un espejo. En la imagen, la 'Princesa del Pop' abraza cariñosamente por la espalda a su retoño, quien sonriente sostiene el teléfono con el que capturó el momento.
De acuerdo con la cantante, Jayden pasó el día con ella y juntos realizaron distintas actividades religiosas. "Fuimos a la iglesia hoy. Cantamos e hicimos alabanzas", señaló Britney Spears.