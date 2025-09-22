 Stan Lee 'volverá a la vida' con tecnología: debate
Farándula

Stan Lee "volverá a la vida" con tecnología y genera debate entre sus fans

En redes sociales, el anuncio ha dividido opiniones. Algunos fanáticos lo ven como un homenaje digno y otros lo consideran una falta de respeto.

stan lee dos,
stan lee dos / FOTO:

El nombre de Stan Lee, creador de algunos de los superhéroes más emblemáticos de Marvel, volvió a ser tendencia mundial tras anunciarse un proyecto que busca "revivirlo" a través de herramientas digitales y de inteligencia artificial.

La propuesta, que permitiría ver de nuevo al legendario escritor y productor en pantalla, ha generado un fuerte debate entre sus seguidores: mientras algunos celebran la idea de homenajearlo, otros cuestionan los límites éticos del uso de la tecnología en figuras fallecidas.

El proyecto que lo trae de vuelta

De acuerdo con medios especializados en entretenimiento, la empresa detrás del proyecto planea utilizar inteligencia artificial, deepfake y modelos 3D para recrear tanto la voz como la imagen de Stan Lee.

El objetivo sería incluirlo en documentales, proyectos audiovisuales e incluso en futuras producciones vinculadas al universo de Marvel.

La idea no es del todo nueva: ya en 2022, Marvel Studios firmó un acuerdo con POW! Entertainment, compañía cofundada por Lee, para usar su imagen en películas y productos relacionados. Sin embargo, la posibilidad de que aparezca "revivido" en nuevas producciones ha vuelto a encender la polémica.

Opiniones divididas

En redes sociales, el anuncio ha dividido opiniones. Algunos fanáticos lo ven como un homenaje digno: "Stan Lee merece estar presente en cada etapa de Marvel, él es la esencia de todo", comentó un usuario en X. Otros, en cambio, lo consideran una falta de respeto: "No necesitamos una copia digital de Stan Lee, su legado ya está hecho".

El debate también se ha trasladado al terreno ético, donde especialistas en tecnología y cultura digital advierten sobre los riesgos de explotar la imagen de personas fallecidas sin un consenso claro entre familia, fans y la industria.

Stan Lee falleció en 2018 a los 95 años, dejando un legado incalculable en la cultura pop. Fue cocreador de personajes como Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Black Panther, Doctor Strange y Los Vengadores, figuras que se han convertido en pilares del cómic y el cine contemporáneo.

Durante décadas, además de su trabajo creativo, se ganó el cariño del público por sus famosos cameos en las películas de Marvel, lo que lo convirtió en un ícono tanto dentro como fuera de la pantalla.

