 Jon Cryer de Two and a Half Men: Impactante Transformación
Farándula

Jon Cryer, de Two and a Half Men, reaparece con impactante transformación

El recordado protagonista de la famosa serie se dejó ver luciendo irreconocible y asegura que ha sido un proceso largo y complicado enfrentar su realidad.

Compartir:
Jon Cryer, Instagram
Jon Cryer / FOTO: Instagram

Jon Cryer, conocido mundialmente por su papel en la exitosa serie "Two and a half men", se ha convertido en tendencia en los últimos días debido a su drástica transformación.

El actor se dejó ver con un cambio de imagen que lo ha dejado prácticamente irreconocible para quienes lo seguían desde sus días de gloria televisiva  

A los 60 años, Jon Cryer ha experimentado una transformación física notable, evidenciando un proceso personal de aceptación y adaptación frente a uno de los temas más sensibles para muchos hombres: la calvicie.

Fue en 2013 cuando Jon Cryer quien en ese momento triunfaba en la serie de Charlie Sheen, afrontó su calvicie aceptando esta situación tan común con los brazos abiertos.  

Foto embed
Two and A Half Men -

El comediante reconoció que asumir este cambio en medio de su carrera en televisión fue un proceso desafiante.

Al recordar su emblemática melena de los años 80, Cryer admitió con humor en una entrevista con Conan O’Brien que ese cabello ya era cosa del pasado y que gran parte de su imagen se debía al trabajo experto de los peluqueros.

Aunque la calvicie es una condición natural y común, el hecho de vivirla mientras se es el centro de atención supone una dimensión adicional de presión.

Jon Cryer confesó en esa misma entrevista que aceptó la situación "con los brazos abiertos", entendiendo que era algo por lo que no sentía vergüenza.

Foto embed
John Cryer - Instagram

Estrategias detrás de cámaras

Jon Cryer ha compartido detalles sobre las estrategias que utilizó para disimular su calvicie durante una etapa de su carrera.

El actor, que negó haber usado peluquines, mencionó el trabajo "increíble" de un equipo de expertos peluqueros, quienes se encargaban de sacar el máximo provecho a los pocos cabellos que le quedaban.

Cryer detalló un procedimiento que llegaba a ser "largo y complejo", recurriendo a soluciones creativas para mejorar su apariencia.

Entre las técnicas que empleaba con regularidad, mencionó la utilización de un aerosol que funcionaba de forma similar al betún para zapatos. Este producto servía para rellenar y dar un aspecto más denso a su cabello, complementado siempre con una colocación meticulosa. Toda esta rutina era obra del talento de los profesionales del maquillaje y peluquería, quienes lograban un resultado creíble ante las cámaras.

El intérprete también precisó que nunca consideró la opción de un trasplante capilar ni el uso de medicamentos para combatir la calvicie. Dijo que el proceso se basaba en ingenio y técnica, no en intervenciones médicas. 

Hoy, Jon Cryer ha encontrado la manera de incorporar el tema en la vida cotidiana, mostrando sentido del humor tanto en público como en familia.

Prueba de ello son las bromas que comparte con su esposa, quien ironiza sobre su calvicie diciendo que "cada vez que te pones una camiseta, parece que está naciendo un bebé". 

En Portada

Suspenden primera declaración de estudiante detenido por protestart
Nacionales

Suspenden primera declaración de estudiante detenido por protestar

08:00 PM, Oct 02
Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025

08:58 PM, Oct 02
Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025

09:46 PM, Oct 02
CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia t
Nacionales

CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia

09:56 PM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridLiga NacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos