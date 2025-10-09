Carlos Vives: Canción Oficial Copa Mundial FIFA 2026

Telemundo anunció una colaboración especial con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi para la creación de la canción oficial de la cadena para la Copa Mundial de la FIFA 26, que se estrenará durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025.
La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves, 23 de octubre, a las 8:00 p.m. (7:00 p.m. centro), y también podrá disfrutarse en la aplicación de la cadena y el servicio de streaming Peacock.
La canción lleva por nombre "Somos más", tiene como fin transmitir un poderoso mensaje de unidad, orgullo y conexión a nivel mundial a través del fútbol.
Según un comunicado oficial, "Somos más" refleja la diversidad y riqueza cultural de América Latina, uniendo a artistas de cuatro países distintos para transmitir un mensaje de paz, alegría y comunidad:
"Para Telemundo, el himno de la Copa Mundial es más que una canción: es una celebración", afirmó Francisco Suárez, vicepresidente ejecutivo de primetime unscripted & specials de Telemundo.
La canción invita a los fanáticos a "ponerse la camiseta" y unirse en un espíritu global que el fútbol inspira. Telemundo, como la casa oficial en español de la Copa Mundial 2026, transmitirá los 104 partidos del torneo.
Un aporte cultural
La elección de los cantautores no fue casual, debido a que Carlos Vives, con décadas de trayectoria y una voz emblemática del folclore colombiano, aporta profundidad y autenticidad, mientras que Emilia, siendo una de las revelaciones de la música pop argentina representa la generación energía vibrante.
Finalmente Wisin, siendo un ícono en el estilo urbano sumará ritmo y fuerza, mientras que Xavi, joven promesa mexicana, añade sensibilidad y conexión con el público más joven.
El sencillo refleja el mensaje de unidad "Somos 26", que respalda la celebración del fútbol y la diversidad en la Copa Mundial de la FIFA 26, invitando a todos a ser parte de ella.
La canción fusiona ritmos e instrumentos populares de América Latina para crear un sonido único que servirá como himno oficial de la cobertura de Telemundo.
"Este himno es un tributo al espíritu global del fútbol y a las comunidades que servimos", dijo Joaquín Duró, vicepresidente ejecutivo de Deportes de Telemundo. "Como la casa oficial en español de la Copa Mundial en la televisión de los Estados Unidos, nuestro compromiso es brindar la cobertura más auténtica y relevante de este torneo histórico. 'Somos más' es una de muchas iniciativas para enriquecer la experiencia del aficionado y acercar aún más a la audiencia al juego", agregó Suárez.