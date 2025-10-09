 Despiden a Myrka Dellanos de 'La Mesa Caliente' ¿Por qué?
Farándula

Despiden a Myrka Dellanos de "La Mesa Caliente" ¿por lo que dijo de los mexicanos?

Antes de comenzar la emisión del miércoles, Telemundo le notificó a la presentadora que ya no continuaba laborando para la cadena.

Compartir:
Myrka Dellanos, Instagram
Myrka Dellanos / FOTO: Instagram

Myrka Dellanos, famosa conductora de Telemundo y el programa "La Mesa Caliente", fue despedida la tarde del miércoles 8 de octubre.

"La presentadora fue notificada antes de comenzar el programa, se le pidió que fuera a Recursos Humanos y pues ahí se le dio la noticia que ya no sería parte del programa ni de la cadena", reveló la periodista Jacqueline Martinez, conocida como Chamonic.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su despido; sin embargo, en redes sociales circula que podría estar relacionado a los comentarios que realizó hace unos meses durante el programa La Mesa Caliente de Telemundo.

La presentadora mencionó un informe del gobierno de Donald Trump que vinculaba a México con grupos criminales.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una generalización ofensiva hacia los mexicanos, lo que desató una ola de críticas y llamados a su despido.

Y aunque Myrka Dellanos aclaró en su momento que su intención nunca fue atacar al país ni a su gente y reiteró su respeto por México, ella fue despedida a poco después de la polémica.

Más detalles

Aunque Myrka Dellanos no se ha pronunciado, sí compartió en las historias de Instagram un mensaje en inglés que los internautas han interpretado como la forma en la que está haciendo frente a esta situación.

"Octubre será tu momento crucial", reza la imagen compartida en la red social y que posteriormente está acompañada del salmo de los romanos, versículo 8:28: "Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará porqué (pasó)".

Foto embed
Mensaje Myrka Dellanos - Instagram

En el 2022, Myrka Dellanos entró en el programa, conducido también por Giselle Blondet y Verónica Bastos. 

La galardonada periodista cubanoamericana de 60 años antes presentó Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás en Univision.

La ganadora del premio Emmy fue jueza del certamen Miss Universo en el 2023. También es conductora del programa Myrka en la mañana en la estación radial Vida Unida.

Foto embed
Myrka Dellanos - Instagram

En Portada

Declaran tramo de Boca del Monte como zona de alto riesgot
Nacionales

Declaran tramo de Boca del Monte como "zona de alto riesgo"

07:44 AM, Oct 09
Reportan un incendio en la casa de Viniciust
Deportes

Reportan un incendio en la casa de Vinicius

07:53 AM, Oct 09
Arévalo agradece respaldo europeo y anuncia misión de observación para 2026t
Nacionales

Arévalo agradece respaldo europeo y anuncia misión de observación para 2026

08:22 AM, Oct 09
Revelan estado de salud de Gene Simmons tras accidente de tránsitot
Farándula

Revelan estado de salud de Gene Simmons tras accidente de tránsito

07:50 AM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos