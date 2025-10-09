Despiden a Myrka Dellanos de 'La Mesa Caliente' ¿Por qué?

Myrka Dellanos, famosa conductora de Telemundo y el programa "La Mesa Caliente", fue despedida la tarde del miércoles 8 de octubre.
"La presentadora fue notificada antes de comenzar el programa, se le pidió que fuera a Recursos Humanos y pues ahí se le dio la noticia que ya no sería parte del programa ni de la cadena", reveló la periodista Jacqueline Martinez, conocida como Chamonic.
Hasta el momento no se han revelado las causas de su despido; sin embargo, en redes sociales circula que podría estar relacionado a los comentarios que realizó hace unos meses durante el programa La Mesa Caliente de Telemundo.
La presentadora mencionó un informe del gobierno de Donald Trump que vinculaba a México con grupos criminales.
Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una generalización ofensiva hacia los mexicanos, lo que desató una ola de críticas y llamados a su despido.
Y aunque Myrka Dellanos aclaró en su momento que su intención nunca fue atacar al país ni a su gente y reiteró su respeto por México, ella fue despedida a poco después de la polémica.
Más detalles
Aunque Myrka Dellanos no se ha pronunciado, sí compartió en las historias de Instagram un mensaje en inglés que los internautas han interpretado como la forma en la que está haciendo frente a esta situación.
"Octubre será tu momento crucial", reza la imagen compartida en la red social y que posteriormente está acompañada del salmo de los romanos, versículo 8:28: "Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará porqué (pasó)".
En el 2022, Myrka Dellanos entró en el programa, conducido también por Giselle Blondet y Verónica Bastos.
La galardonada periodista cubanoamericana de 60 años antes presentó Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás en Univision.
La ganadora del premio Emmy fue jueza del certamen Miss Universo en el 2023. También es conductora del programa Myrka en la mañana en la estación radial Vida Unida.