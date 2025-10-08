 Selecciones clasificadas, hasta el momento, al Mundial 2026
Deportes

Selecciones clasificadas, hasta el momento, al Mundial 2026

Del continente africano quedan muy cerca de clasificar Ghana y Cabo Verde.

Egipto es la selección número 19 en sellar boleto al Mundial 2026
Egipto es la selección número 19 en sellar boleto al Mundial 2026 / FOTO: @EFA

El triunfo de este miércoles de la selección de Egipto por 0-3 ante la de Yibuti ha significado la clasificación del equipo de Mohamed Salah para el Mundial 2026 y, con ello, la confirmación del billete número 19 de los 48 disponibles para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Egipto es el tercer país, después de Marruecos y Túnez, de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en lograr el pase a la próxima fase final de la Copa del Mundo, en la que el combinado egipcio no comparecía desde la de Rusia 2018.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Futbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Mohamed Salah conduce a Egipto al Mundial 2026

Tras la clasificación de Egipto, son 19 las selecciones que han asegurado su presencia en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Clasificadas por Oceanía y Asia

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para la repesca.

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

Las selecciones que pueden clasificar para el Mundial 2026 en la nueva fecha FIFA

En Concacaf, la lucha se centra en dos selecciones que podrían asegurar matemáticamente su clasificación durante esta doble jornada de octubre, siempre y cuando obtengan resultados perfectos.

Clasificados al Mundial 2026

Además de los anfitriones, ya clasificados de oficio como coorganizadores, Canadá, Estados Unidos y México, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son: 

  • Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá
  • Conmebol (América): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia
  • CAF (África): Marruecos, Túnez y Egipto
  • AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.
Argentina pierde a ídolo para el inicio del Mundial

Malas noticias para Scaloni, uno de los titulares de la Selección de Argentina se perderá el partido debut en la Copa del Mundo 2026.

*Información EFE.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
