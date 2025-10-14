Lennox sobre la delicada salud de Zion tras su accidente

El cantante puertorriqueño Zion, reconocido por éxitos como "Zundada" y "Amor de pobre", fue dado de alta del hospital tras permanecer cuatro días internado debido a un accidente en cuatrimoto. La noticia fue confirmada el domingo 12 de octubre de 2025 mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.
El artista urbano, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, de 44 años, ya se encuentra en su hogar, donde continúa su proceso de recuperación.
"Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas. Agradece al equipo del Hospital Centro Médico, al jefe de seguridad, señor Carrasquillo, y a todo su personal por su atención y dedicación durante este proceso", detalló el comunicado emitido por su equipo de prensa.
Aunque el documento no brinda detalles sobre la gravedad de las lesiones, sí confirma que el intérprete de reguetón sigue bajo supervisión médica.
"Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos", concluye el mensaje.
Lennox habla del delicado estado de salud de Zion
Su compañero musical Lennox, con quien forma el legendario dúo Zion & Lennox, ofreció declaraciones a un medio colombiano en las que reveló que el artista deberá someterse a varias cirugías como parte de su recuperación.
"Luego de esta recuperación le tocan algunas operaciones", afirmó el cantante, aunque aclaró que aún no cuenta con todos los detalles sobre el accidente.
El intérprete también pidió respeto y prudencia ante las versiones que circulan en redes sociales sobre el estado de su colega.
"Deben darle tiempo a que se recupere, que los doctores puedan hacer su trabajo. No llegar a ninguna conclusión como lo han hecho muchos abusadores. Eso le hace mucho daño a la familia", expresó Lennox visiblemente afectado.
Filtraciones y rumores
Días antes, un programa de entretenimiento difundió un presunto informe médico que aseguraba que Zion habría sufrido un golpe en la cabeza y varias fracturas, incluyendo sangrado intracraneal, fractura de clavícula y lesiones faciales. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente por el equipo del artista.
Tras su salida del hospital, los fanáticos de Zion han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación. El reguetonero ha sido una figura clave en la evolución del género urbano, con una trayectoria que supera las dos décadas.
¿Quiénes son Zion & Lennox?
Zion & Lennox son uno de los dúos más influyentes del reguetón, originarios de Carolina, Puerto Rico. Su carrera despegó a principios de los años 2000 con temas como "Yo voy", "Doncella", "Pierdo la cabeza" y "Otra vez", este último junto a J Balvin. Su estilo combina reguetón clásico con toques de R&B y dancehall, lo que les ha permitido mantenerse vigentes a lo largo de los años.
Han colaborado con grandes exponentes del género como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, y Nicky Jam, y su música ha dejado una huella profunda en la industria urbana internacional.
Zion & Lennox se separaron oficialmente en noviembre de 2024 después de más de 20 años de carrera. La decisión se debió a que Zion quería enfocarse en su carrera en solitario y en proyectos personales, como su álbum The Perfect Melody II. Aclararon que la separación fue estrictamente profesional y no hubo conflictos personales.
