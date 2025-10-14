Sergio Mayer Mori: Captado sin ropa en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras convertirse en el primer participante en protagonizar una polémica dentro de La Granja VIP.
Y es que en un momento de soledad y tranquilidad en la suite del capataz, olvidó que había cámaras en la habitación, se quitó toda la ropa y disfrutó de un baño en tina con algunos aperitivos.
Mientras descansaba y pensaba en todas las actividades que tenía que hacer en su primer día como líder de La Granja, Sergio Mayer Mori utilizó un pie para mover la perilla de la tina e inesperadamente mostró sus partes íntimas a la cámara.
Como era de esperarse, el momento ha generado un sinfín de reacciones de parte de los usuarios de redes sociales, señalando que algunos participantes no están conscientes de la presencia de las cámaras, mismas que a pesar de haber sido censuradas, las imágenes comenzaron a viralizarse.
Mientras algunos fanáticos del reality show señalaron el atrevimiento de Sergio Mayer Mori otros discutieron las posibles implicaciones regulatorias y disciplinarias que esta acción podría acarrear para él dentro de la competencia.
El reality
La Granja VIP es un reality de TV Azteca que someterá a los participantes a la vida rural, donde deberán encargarse de las labores diarias de una granja, desde el cuidado de animales hasta la siembra y cosecha, todo bajo el ojo de las cámaras 24/7.
‘La Granja VIP’ no solo pondrá a prueba las habilidades físicas y la resistencia de sus concursantes, sino también su capacidad de convivencia y adaptación en un entorno rústico y demandante.
Las celebridades deberán dejar a un lado sus teléfonos móviles, maquillajes y comodidades para enfrentar los desafíos del campo, lo que sin duda generará situaciones inesperadas y conflictos.
Este reality busca ofrecer al público una visión sin filtros de sus famosos favoritos, mientras luchan por la supervivencia y el premio final en un escenario totalmente ajeno a su vida cotidiana.
Participantes de ‘La Granja VIP’
- Alfredo Adame
- Jawy
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río
- César Doroteo
- Manola Díez
- Kike Mayagoitia
- Carolina Ross
- Lis Vega
- Omahi
- Eleazar Gomez
- La Bea
- Sergio Mayer Mori
- Fabiola Campomanes
- Lola Cortés