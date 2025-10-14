 Sergio Mayer Mori: Captado sin ropa en La Granja VIP
Farándula

Sergio Mayer Mori sufre descuido y es captado sin ropa por las cámaras de La Granja VIP

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer protagonizó el primer momento viral cuando decidió tomarse un explícito baño olvidando que lo grababan.

Compartir:
Sergio Mayer Mori, Instagram
Sergio Mayer Mori / FOTO: Instagram

Sergio Mayer Mori se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras convertirse en el primer participante en protagonizar una polémica dentro de La Granja VIP.

Y es que en un momento de soledad y tranquilidad en la suite del capataz, olvidó que había cámaras en la habitación, se quitó toda la ropa y disfrutó de un baño en tina con algunos aperitivos.

Mientras descansaba y pensaba en todas las actividades que tenía que hacer en su primer día como líder de La Granja, Sergio Mayer Mori utilizó un pie para mover la perilla de la tina e inesperadamente mostró sus partes íntimas a la cámara.

Foto embed
Sergio Mayer Mori - X

Como era de esperarse, el momento ha generado un sinfín de reacciones de parte de los usuarios de redes sociales, señalando que algunos participantes no están conscientes de la presencia de las cámaras, mismas que a pesar de haber sido censuradas, las imágenes comenzaron a viralizarse.

Mientras algunos fanáticos del reality show señalaron el atrevimiento de Sergio Mayer Mori otros discutieron las posibles implicaciones regulatorias y disciplinarias que esta acción podría acarrear para él dentro de la competencia.

VER VIDEO

El reality

La Granja VIP es un reality de TV Azteca que someterá a los participantes a la vida rural, donde deberán encargarse de las labores diarias de una granja, desde el cuidado de animales hasta la siembra y cosecha, todo bajo el ojo de las cámaras 24/7.

‘La Granja VIP’ no solo pondrá a prueba las habilidades físicas y la resistencia de sus concursantes, sino también su capacidad de convivencia y adaptación en un entorno rústico y demandante.

Las celebridades deberán dejar a un lado sus teléfonos móviles, maquillajes y comodidades para enfrentar los desafíos del campo, lo que sin duda generará situaciones inesperadas y conflictos.

Este reality busca ofrecer al público una visión sin filtros de sus famosos favoritos, mientras luchan por la supervivencia y el premio final en un escenario totalmente ajeno a su vida cotidiana.

Participantes de ‘La Granja VIP’

  • Alfredo Adame
  • Jawy
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río
  • César Doroteo
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Lis Vega
  • Omahi
  • Eleazar Gomez
  • La Bea
  • Sergio Mayer Mori
  • Fabiola Campomanes
  • Lola Cortés
Foto embed
La Granja VIP - Instagram

En Portada

EN VIVO. El Salvador-Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas 2026t
Deportes

EN VIVO. El Salvador-Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas 2026

10:55 AM, Oct 14
Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvadort
Deportes

Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador

06:43 PM, Oct 14
Así pronostican salvadoreños y guatemaltecos el clásico centroamericano t
Deportes

Así pronostican salvadoreños y guatemaltecos el clásico centroamericano

06:59 PM, Oct 14
Matan Peleg envía una señal desde Israel antes del partido de Guatemalat
Deportes

Matan Peleg envía una señal desde Israel antes del partido de Guatemala

07:16 PM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialLluviasredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos