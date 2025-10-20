 Ivana Knöll Impacta con su Faceta de DJ y Look Sorprendente
Farándula

Ivana Knöll sorprende a sus seguidores al mostrar su faceta como DJ con un look de impacto

Ivana Knöll volvió a cautivar a sus seguidores al compartir un video en el que aparece mezclando música como DJ con un atrevido look.

La influencer croata Ivana Knöll, conocida por su presencia mediática y su estilo atrevido, volvió a encender las redes sociales al compartir un video en el que aparece mezclando música como DJ mientras luce un conjunto de lencería roja, desatando una ola de reacciones entre sus millones de seguidores en Instagram.

En el clip, publicado este fin de semana, Knöll aparece frente a una tornamesa profesional, ajustando los controles de sonido con seguridad y ritmo, mientras escribe en la descripción: "Playing higher BPM today so my neighbor doesn’t forget me while I’m in Amsterdam all week" (Tocando a más BPM hoy para que mi vecino no me olvide mientras estoy en Ámsterdam toda la semana).

La publicación acumuló miles de "me gusta" en pocas horas y cientos de comentarios que destacan su carisma y confianza frente a las cámaras.

De aficionada del Mundial a estrella digital

Ivana Knöll saltó a la fama mundial durante el Mundial de Fútbol de Catar 2022, donde fue apodada por la prensa internacional como la "aficionada más famosa de Croacia". Su estilo provocativo y su constante presencia en los estadios la convirtieron rápidamente en una figura viral, atrayendo la atención de medios deportivos y de entretenimiento de todo el mundo.

Desde entonces, la joven modelo e influencer ha consolidado su marca personal y se ha dedicado a viajar, asistir a eventos internacionales y colaborar con diversas marcas de moda y estilo de vida.

Además, lanzó su propia línea de trajes de baño, Knölldoll, inspirada en la estética croata y en su gusto por el diseño contemporáneo.

Su incursión como DJ

Aunque es reconocida por su faceta como modelo e influencer, Knöll ha mostrado en los últimos meses su interés por la música electrónica, compartiendo en sus redes momentos donde practica con mezcladoras y participa en eventos nocturnos.

Su reciente publicación desde Ámsterdam —una de las capitales mundiales de la música electrónica— confirma su deseo de explorar esta nueva faceta artística.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Ivana Knöll continúa demostrando que su popularidad trasciende el ámbito deportivo y que su influencia sigue creciendo a nivel global. Su incursión como DJ podría marcar el inicio de una nueva etapa profesional, en la que busca conectar con el público a través del ritmo y la creatividad.

