 Latin Grammy 2023: Presentadores, Fechas y Dónde Verlos
Farándula

Latin Grammy: presentadores, cuándo serán y dónde verlos

La edición 2025 de los Latin Grammy se prepara para brillar desde Las Vegas el próximo 13 de noviembre, con una gala que promete ser inolvidable.

Maluma y Roselyn Sánchez, Redes sociales
Maluma y Roselyn Sánchez / FOTO: Redes sociales

Todo lo que debes saber de los 26th Annual Latin Grammy Awards 2025: cuándo, dónde verlos y quiénes presentan la gran noche de la música latina.

La cuenta regresiva ya está en marcha para la gala más importante de la música latina: la 26.ª edición de los 26th Annual Latin Grammy Awards, organizada por The Latin Recording Academy. Este año, el escenario será nuevamente la ciudad de Las Vegas, y el espectáculo promete novedades tanto en la conducción como en el homenaje a la trayectoria.

La ceremonia tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La transmisión iniciará en Estados Unidos a las 8 pm ET/ 5 pm PT (7 pm en Guatemala), precedida por una antesala o "pre-show" de aproximadamente una hora antes. El evento será emitido a través de las plataformas de Univision.

Para América Latina, se anticipa que las señales asociadas al evento también incluyan las plataformas de la Academia Latina y de Univision, según los acuerdos de transmisión habituales.

Conductores de la gala

Para esta edición, los presentadores de la noche han sido anunciados como el cantante colombiano Maluma y la actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Según reportes, será el debut de Maluma como conductor en esta premiación, mientras que Roselyn Sánchez repite por octava ocasión su papel en estas galas.

La combinación de una cara nueva en la conducción junto a una figura ya establecida busca darle un aire fresco a la ceremonia, pero con la experiencia que demanda un evento de esta magnitud.

Homenajes y momentos especiales

Una de las piezas centrales de esta edición será el reconocimiento al legendario artista español Raphael, quien ha sido elegido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación. Este homenaje suele incluir un tributo en vivo a su trayectoria, y se convertiría en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Además, otras figuras recibirán premios de mérito (Lifetime Achievement, Trustee Awards, entre otros), y un número selecto de artistas ha sido confirmado ya para actuar en la gala. Entre ellos figuran Gloria Estefan, Aitana, Morat, Carlos Santana y Rauw Alejandro.

Gaby Moreno representa a Guatemala

Gaby Moreno ha sido confirmada como nominada en los Latin Grammy en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga por su trabajo "Lamento". Esta nominación se suma al reconocimiento que suele recibir la artista en eventos importantes de la música latina, destacando tanto su talento como su presencia constante en la escena internacional.

La cantautora guatemalteca compite en esta categoría con Ca7triel & Paco Amoroso, 3 Atos de Irmandade y Mon Laferte.

Este trabajo está basado en la canción "Lamento" que forma parte del álbum Alegoría lanzado por Gaby Moreno en el 2022. 

