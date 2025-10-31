Consejos para Asistir al Show de Ricardo Arjona

Hoy marca un momento histórico para Ricardo Arjona: arranca su residencia artística en Guatemala bajo el lema Lo que el Seco no dijo.
El cantautor guatemalteco presentará una serie de conciertos especiales que lo traerá de regreso a su país natal, en el majestuoso Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (también conocido como Teatro Nacional).
Ricardo Arjona ha señalado en reiteradas ocasiones que este proyecto tiene un simbolismo profundo: "donde todo empezó" es el escenario que escogió para desplegar su arte en Guatemala.
A través de sus redes sociales, la promotora Show Business publicó una serie de recomendaciones e información importante para vivas esta experiencia única.
- Apertura de parque: 14:00 horas
- Apertura de puertas: 18:30 horas
- Show dará inicio: 20:30 horas.
El parque en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es limitado, por eso habrán parqueos adicionales en el Gran Centro Comercial de la zona 4, Plaza zona 4 y Torre de Parqueos Cemaco.
Ricardo Arjona combinará en escena su más reciente álbum SECO con sus grandes éxitos, en un formato que promete ser íntimo, personal y muy ligado a sus raíces guatemaltecas.
Apoyo PMT
Esta noche inicia oficialmente su esperada residencia de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un proyecto histórico que contempla 23 conciertos con localidades agotadas, y que ha movilizado tanto a fanáticos como a autoridades de tránsito para garantizar el orden en la zona.
Ante la gran afluencia de público que se espera en las inmediaciones del Teatro Nacional, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala anunció un operativo especial con 50 agentes desplegados en los alrededores del recinto cultural.
El vocero de la entidad, Amílcar Montejo, informó que el dispositivo busca mantener la fluidez vehicular y la seguridad peatonal durante las jornadas de concierto.
Montejo advirtió que ninguna persona está autorizada para ofrecer o cobrar parqueo en la vía pública e instó a los asistentes a utilizar los más de dos mil espacios privados disponibles en las zonas aledañas.
"Queremos evitar bloqueos y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes", expresó.