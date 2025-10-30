Lo Esencial para tu Concierto de Ricardo Arjona - Tips

La comunidad de seguidores del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha sido convocada esta semana mediante la cuenta de Instagram "InfomundoArjona" para un detalle muy especial de cara al inicio de la residencia del artista en Guatemala.
En una publicación reciente, se hace el llamado: "Trae tu foto de la infancia. La medida debe ser de 10 x 15 cm máximo". Este mensaje, dirigido a los asistentes, busca sumarse a un "experiencia" que Ricardo Arjona y su equipo han estado creando para sus conciertos en el formato de residencia.
Aunque la publicación no detalla todos los usos de dichas fotografías, queda claro que formará parte de una sorpresa para quienes asistan.
Algunas recomendaciones clave que se desprenden del post en Instagram son:
· Llevar una foto personal de la infancia en formato máximo de 10 × 15 cm.
· Estar preparados para un elemento de "sorpresa" vinculado a esa foto, lo que sugiere que las imágenes podrían incorporarse en la dinámica del espectáculo.
· Estar atentos a futuras indicaciones del equipo de Arjona sobre el evento, dado que la invitación se planteó como parte de la experiencia de "Sólo falta 1 DÍA" que compartió InfomundoArjona.
· Llegar con anticipación y cumplir con las especificaciones (medida, formato) para evitar inconvenientes al ingresar.
Estas sugerencias ejemplifican cómo la producción del concierto busca que el público participe activamente y se sienta involucrado, más allá de ser simplemente espectador.
La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala: un regreso a casa
El regreso de Ricardo Arjona a los escenarios de su país natal no es cualquier cosa. Con la gira titulada Lo que el SECO no dijo, el artista ha decidido iniciar la serie de presentaciones en Guatemala en modalidad de residencia, en el emblemático Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (también conocido como Teatro Nacional) en la ciudad de Guatemala.
Aspectos destacados del evento:
· Ricardo Arjona ofrecerá un total de 23 conciertos en Guatemala como parte de esta residencia, una decisión que lo lleva a "instalarse" en su país antes de emprender la gira más amplia.
· El teatro fue señalado por el propio artista como "el que más me gusta... el de mi país", lo cual dota al evento de un fuerte componente emocional y simbólico.
· Las fechas confirmadas arrancan el viernes 31 de octubre de 2025, y se extenderán durante noviembre y diciembre.
· En la preventa de boletos se registró una alta demanda, agotándose gran parte de las entradas en tiempos récord, lo que señala el interés y la magnitud del evento.
Consejos para asistir y disfrutarlo
· Ubica tu localidad con anticipación: Platea, Balcón 1, Balcón 2 y Palcos fueron las categorías de precios anunciadas.
· Considera el tamaño del recinto: la Gran Sala tiene capacidad estimada de 2,048 personas para cada función.
· Llegar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente cuando se incluyen elementos adicionales (como la foto de infancia mencionada) en el proceso de ingreso.
· Aprovecha la atmósfera íntima de una residencia en un teatro tan simbólico para Arjona: se espera una experiencia más cercana, menos masiva que los estadios habituales.
