 Lo Esencial para tu Concierto de Ricardo Arjona - Tips
Farándula

¡Una foto de tu infancia! Conoce las cosas que debes llevar al concierto de Ricardo Arjona

A un día del esperado inicio de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala, los organizadores compartieron una serie de recomendaciones para los asistentes, destacando una peculiar invitación que promete sorprender al público.

Compartir:
Ricardo Arjona Residencia Seco, Instagram
Ricardo Arjona Residencia Seco / FOTO: Instagram

La comunidad de seguidores del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha sido convocada esta semana mediante la cuenta de Instagram "InfomundoArjona" para un detalle muy especial de cara al inicio de la residencia del artista en Guatemala.

En una publicación reciente, se hace el llamado: "Trae tu foto de la infancia. La medida debe ser de 10 x 15 cm máximo". Este mensaje, dirigido a los asistentes, busca sumarse a un "experiencia" que Ricardo Arjona y su equipo han estado creando para sus conciertos en el formato de residencia.

Aunque la publicación no detalla todos los usos de dichas fotografías, queda claro que formará parte de una sorpresa para quienes asistan.

Foto embed
Ricardo Arjona - Redes sociales

Algunas recomendaciones clave que se desprenden del post en Instagram son:

·         Llevar una foto personal de la infancia en formato máximo de 10 × 15 cm.

·         Estar preparados para un elemento de "sorpresa" vinculado a esa foto, lo que sugiere que las imágenes podrían incorporarse en la dinámica del espectáculo.

·         Estar atentos a futuras indicaciones del equipo de Arjona sobre el evento, dado que la invitación se planteó como parte de la experiencia de "Sólo falta 1 DÍA" que compartió InfomundoArjona.

·         Llegar con anticipación y cumplir con las especificaciones (medida, formato) para evitar inconvenientes al ingresar.

Estas sugerencias ejemplifican cómo la producción del concierto busca que el público participe activamente y se sienta involucrado, más allá de ser simplemente espectador.

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala: un regreso a casa

El regreso de Ricardo Arjona a los escenarios de su país natal no es cualquier cosa. Con la gira titulada Lo que el SECO no dijo, el artista ha decidido iniciar la serie de presentaciones en Guatemala en modalidad de residencia, en el emblemático Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (también conocido como Teatro Nacional) en la ciudad de Guatemala.

Aspectos destacados del evento:

·         Ricardo Arjona ofrecerá un total de 23 conciertos en Guatemala como parte de esta residencia, una decisión que lo lleva a "instalarse" en su país antes de emprender la gira más amplia.

·         El teatro fue señalado por el propio artista como "el que más me gusta... el de mi país", lo cual dota al evento de un fuerte componente emocional y simbólico.

·         Las fechas confirmadas arrancan el viernes 31 de octubre de 2025, y se extenderán durante noviembre y diciembre.

·         En la preventa de boletos se registró una alta demanda, agotándose gran parte de las entradas en tiempos récord, lo que señala el interés y la magnitud del evento.

Consejos para asistir y disfrutarlo

·         Ubica tu localidad con anticipación: Platea, Balcón 1, Balcón 2 y Palcos fueron las categorías de precios anunciadas.

·         Considera el tamaño del recinto: la Gran Sala tiene capacidad estimada de 2,048 personas para cada función.

·         Llegar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente cuando se incluyen elementos adicionales (como la foto de infancia mencionada) en el proceso de ingreso.

·         Aprovecha la atmósfera íntima de una residencia en un teatro tan simbólico para Arjona: se espera una experiencia más cercana, menos masiva que los estadios habituales.

Mira también:

@emisorasunidas897

#VueltaGuateEU🚴‍♂️ | ¡Se abre la puerta de los sustos! El relato de Rubén Darío Arcila sonó a todo cañón en lo más alto de San Pedro Sacatepequez con el triunfo del mexicano José Muñiz. Patrocinado por @foragrocompany. Cosechas fuertes, cultivos protegidos! 🌱 Con Foragro, tu cultivo rinde más y mejor. ✅

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos t
Deportes

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

01:36 PM, Oct 30
Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellanat
Nacionales

Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellana

01:05 PM, Oct 30
Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientost
Nacionales

Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientos

11:59 AM, Oct 30
Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbellt
Farándula

Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbell

11:31 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.LluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos