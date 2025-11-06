 Polémica en Miss Universe: ¿Drogas en el video de Miss Chile?
Farándula

¿Son drogas? Video de Miss Chile desata polémica en Miss Universe

Inna Moll, quien representa a Chile en el certamen cuya final se llevará a cabo el 21 de noviembre, deberá ahora lidiar con el contexto de esta controversia mientras continúa su participación.

Inna Moll Miss Chile , Redes sociales
Inna Moll Miss Chile / FOTO: Redes sociales

Inna Moll, candidata de Chile en Miss Universe 2025, ofrece disculpas tras video en el que simula consumo de drogas

La representante de Chile en Miss Universe 2025, Inna Moll, se encuentra en el centro de una torcedura mediática luego de que circulara un video en el que aparece simulando el consumo de drogas.

El clip, que formaba parte de la tendencia de TikTok "Addicted to You", basada en la canción de Shakira, muestra a Moll usando polvo de maquillaje para imitar la inhalación de cocaína, lo que generó una ola de críticas en redes sociales y en su país.

En un mensaje difundido desde la sede del certamen en Tailandia, Inna Moll pidió disculpas públicamente: "Quiero pedirles perdón a todas las personas que se sintieron pasadas a llevar", afirmó.

Explicó que el video respondía a una instrucción de un maquillador presente en la grabación: "La persona que subió ese video fue un maquillador y me dijo: ‘graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía... Debí negarme rotundamente y no haberlo hecho, pero así fue", lamentó.

Las repercusiones fueron inmediatas. Usuarios en redes utilizaron etiquetas como #MissChileEscándalo y cuestionaron la idoneidad de la candidata para un certamen internacional de la magnitud de Miss Universe.

Reacción institucional y repercusiones

Hasta el momento, no se han emitido sanciones formales por parte de la organización de Miss Universe. No obstante, fuentes cercanas a la delegación chilena confirmaron que se evalúa si la producción del certamen realizará observaciones o requerirá alguna rectificación por parte de la candidata.

En Chile, algunos sectores del mundo de los concursos de belleza consideraron que el incidente podría afectar la imagen del país en el certamen internacional, y pidieron que Moll actúe con prudencia y compromiso en las próximas semanas de preparación.

Lo que sigue para Inna Moll

Ahora, además de continuar con su participación en Miss Universe, Moll deberá afrontar un reto de imagen: rehabilitar su mensaje, reafirmar su vocación de representar con responsabilidad y mostrar que el error fue detectado y asumido con transparencia.

En sus redes sociales, ya comenzó un turno de publicaciones centradas en su preparación, su proyecto personal y la comunidad que representa.

"Estoy acá porque creo que las mujeres podemos levantar la voz, podemos soñar, incluso cuando otros dudan. Y esto no define quién soy, sino cómo respondemos", señaló Moll en un reciente clip.

Con menos de dos semanas para la gran final, cada movimiento sumará. Para Inna, esta crisis puede convertirse en un aprendizaje sobre visibilidad, responsabilidad y el peso de una imagen pública... o en un factor que limite sus aspiraciones dentro del certamen. El tiempo dirá si logra convertir este tropiezo en un impulso hacia adelante.

