Jeremy Renner: Acusaciones de acoso sexual y violencia

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por sus papeles en franquicias como The Avengers y por su recuperación milagrosa tras un grave accidente en 2023, se encuentra en el ojo del huracán tras las graves acusaciones presentadas por la cineasta Yi Zhou.
Zhou afirma que Renner envió imágenes pornográficas no solicitadas, la amenazó con recurrir a las autoridades migratorias y ejerció comportamientos violentos en extraños episodios durante su relación profesional y personal.
Renner ha rechazado contundentemente los señalamientos, calificándolos de "falsos, escandalosos y altamente difamatorios".
El origen de las acusaciones
Yi Zhou alega que su vínculo con Renner comenzó en junio de 2025, cuando él la contactó a través de mensajes directos en Instagram y WhatsApp.
Según su versión, envió "fotos explícitas y gifs pornográficos" para conquistarla, lo que ella interpretó como el inicio de una relación personal y profesional: trabajaron en conjunto para su documental Chronicles of Disney y otro filme animado, Stardust Future.
Durante una reunión en su casa de Reno, Nevada, en agosto de 2025, Zhou afirma que Renner se emborrachó y protagonizó un episodio violento: "Bebió una botella de vino solo, se puso furioso gritando sin parar por dos horas. Tuve que encerrarme en una habitación para estar a salvo... rezando para que no entrara por la noche".
La cineasta también sostiene que cuando lo confrontó por su conducta, le pidió respeto como mujer y profesional, Renner la amenazó con llamar al servicio de inmigración de EE.UU. (ICE), lo cual, en su opinión, evidenció un abuso de poder.
La defensa de Renner y su versión
El representante legal del actor, Marty Singer, declaró que las acusaciones son "totalmente inexactas y falsas". Según su carta de desistimiento enviada a Zhou, el vínculo entre ambos se limitó a un breve encuentro consensuado en julio de 2025, tras una entrevista para el documental, y una segunda reunión en agosto.
Luego, señala Singer, Renner no tuvo más contacto ni relación profesional con Zhou.
El actor acusa que Zhou lo acosó persistentemente con mensajes no solicitados y que está usando sus denuncias de manera retaliativa por la falta de promoción de los proyectos en los cuales supuestamente colaboraron. Además, su equipo ha enviado una carta de "cease and desist" (cesar y desistir) alegando difamación
Antecedentes y contexto del actor
Jeremy Renner, de 54 años, sufrió un grave accidente en enero de 2023 cuando una máquina quitanieves le aplastó partes del cuerpo, dejándolo en estado crítico con múltiples fracturas y hospitalización a largo plazo. Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre su recuperación y transformación personal.
No es la primera vez que enfrenta acusaciones graves. En 2019, su exesposa Sonni Pacheco lo acusó de intento de homicidio y otras conductas violentas durante la disputa por la custodia de su hija. Renner negó esos señalamientos en su momento.
