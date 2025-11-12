Adria Arjona y su Coach: Dos Chapines en Londres

La actriz Adria Arjona compartió en sus redes sociales una imagen que ha generado orgullo entre los guatemaltecos. En sus historias de Instagram, la hija del cantautor Ricardo Arjona publicó una fotografía junto al reconocido entrenador Esaú Diéguez, acompañada del texto: "Dos chapines en Londres".
En la imagen se puede ver a Adria, luciendo ropa deportiva y guantes de boxeo, posando sonriente junto a Diéguez, quien sostiene las manoplas de entrenamiento.
La publicación rápidamente llamó la atención, no solo por mostrar el lado más deportivo de la actriz, sino también por destacar el encuentro entre dos guatemaltecos que triunfan internacionalmente.
Esaú Diéguez es un reconocido entrenador de boxeo originario de Guatemala, conocido por ser el coach del destacado pugilista Léster Martínez, uno de los mayores exponentes del boxeo guatemalteco a nivel mundial. Diéguez ha trabajado durante años en el entrenamiento de Martínez, contribuyendo a su crecimiento profesional y a sus múltiples victorias en el ring.
Por su parte, Adria Arjona, conocida por su trabajo en producciones de Hollywood como "Andor" (de la saga Star Wars), "Morbius" y "Good Omens", continúa dejando huella tanto en la industria cinematográfica como en la representación del talento latino.
Además de su carrera como actriz, Adria mantiene un estrecho vínculo con Guatemala y con su familia, en especial con su padre, el cantautor Ricardo Arjona, a quien ha acompañado en varios de sus proyectos y a quien ha mostrado su apoyo incondicional en redes sociales.
Con esta publicación, Adria Arjona vuelve a demostrar que, a pesar de su éxito internacional, mantiene vivo su lazo con Guatemala y con sus raíces, mientras se prepara para nuevos retos en su carrera. Muchos de sus seguidores se han preguntado cuando la actriz viajará a nuestro país para disfrutar de la residencia de su papá.
Una gran residencia
La residencia "Lo que el Seco no dijo" de Ricardo Arjona, que se realiza en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en Guatemala.
Tras agotar sus primeras 23 funciones, el cantautor anunció recientemente cuatro nuevas fechas —11, 12, 13 y 14 de diciembre—, ampliando el total a 27 conciertos.
