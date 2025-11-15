Hospitalizan de emergencia al actor Omar Fierro

El reconocido actor y conductor de televisión Omar Fierro, figura destacada de Televisa y TV Azteca, fue hospitalizado de emergencia tras presentar un fuerte dolor que encendió las alarmas entre sus seguidores. El protagonista de la serie "Como dice el dicho" confirmó que padeció una apendicitis que requirió cirugía inmediata, situación que lo mantuvo bajo observación médica.
Según relató en entrevista con TVNotas, Fierro, de 62 años, se encontraba en su casa cuando el malestar lo despertó en la madrugada. Ante la intensidad del dolor, pidió a su chofer que lo trasladara al hospital, donde horas después fue intervenido. "Tuve la operación del apéndice hace tres semanas... me levanté en la madrugada y le dije a mi chofer: ‘llévame al hospital’, y a las tres de la tarde ya me estaban operando", contó el actor.
Fierro fue dado de alta
Tras la cirugía, Fierro fue dado de alta y actualmente se encuentra recuperado y fuera de peligro. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, pues el actor es una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano gracias a su amplia trayectoria en telenovelas como Quinceañera, Emperatriz, Eternamente amándonos y La mujer de Judas, así como por su trabajo como conductor en programas como Hoy, Hola México y Cada mañana.
Pese al susto, el actor aseguró que continúa con buen ánimo y retomando poco a poco sus actividades, agradeciendo el apoyo del público que ha seguido su carrera durante décadas.