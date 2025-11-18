 Papa León XIV Recibe Celebridades en Encuentro Especial
Farándula

Papa León XIV recibe a varias celebridades en una reunión especial

Cate Blancett, Adam Scott, Dave Franco, Alison Brie, Spike Lee, y muchas más celebridades se reunieron con Su Santidad en el Vaticano para la "Audiencia Papal con la industria cinematográfica".

Papa León XIV, EFE
Papa León XIV / FOTO: EFE

El Papa León XIV se reunió en la Sala Clementina con más de 160 directores, actores y técnicos para reflexionar sobre el papel del cine en un mundo marcado por conflictos y tensiones sociales.

El Pontífice afirmó que el cine es un lenguaje de paz, capaz de narrar heridas colectivas sin perder de vista la esperanza.

Figuras como Cate Blanchett, Spike Lee, Leslie Mann Viggo Mortensen y Monica Bellucci compartieron con Vatican News sus impresiones sobre el encuentro.

El Papa León XIV los invitó a usar sus historias para ayudar a otros a: "Redescubrir una parte de la esperanza que es esencial para que la humanidad viva al máximo".

En su defensa del séptimo arte, del que es un reconocido apasionado, el Papa León XIV afirmó que "las estructuras culturales, como los cines y los teatros, son corazones palpitantes de nuestros territorios, porque contribuyen a su humanización".

"Si una ciudad está viva es también gracias a sus espacios culturales: debemos habitarlos, construir relaciones en ellos, día tras día", alertó.

La actriz Leslie Mann dijo que asume este reto de forma directa. Explicó que intenta motivar a las personas a regresar a las salas para vivir las películas de manera colectiva, en vez de consumirlas en aislamiento en casa. Para Mann, la audiencia con el Papa fue profundamente significativa y aseguró que leerá la traducción completa del discurso al volver a EU.

Papa León XIV - Facebook

Los regalos para el Papa

Al finalizar el discurso, los artistas saludaron uno por uno al Papa.

  • Spike Lee le entregó una camiseta personalizada de los New York Knicks con el nombre Pope León y el número 14, recordando la época universitaria del Pontífice en Villanova, donde estudiaron tres jugadores del equipo.
  • Por su parte, Cate Blanchett, como colaboradora de ACNUR, le obsequió una pulsera azul que ella usa en solidaridad con las personas desplazadas. Explicó que trabaja en el Fondo Cinematográfico sobre Desplazamiento, una iniciativa dedicada a apoyar a cineastas refugiados o a quienes documentan experiencias de exilio y vulnerabilidad.

"Le he entregado una pulsera de la agencia para los refugiados que llevo en solidad con esas personas", explicó la actriz, embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a su salida de la Sala Clementina del Vaticano. 

"Sus palabras fueron extraordinarias y ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención. Habló de la compasión y de interesarse por los problemas del mundo", declaró Blanchett a los periodistas tras la audiencia.

Papa León Spike Lee - EFE

