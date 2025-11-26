Hackean Instagram de Florencia Peña: Imágenes Íntimas Filtradas

Ni las vacaciones soleadas en el Caribe lograron opacar el estallido digital en el Instagram de Florencia Peña.
Durante la madrugada de su cumpleaños 51, su cuenta oficial lanzó una publicación inesperada: "Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos", señalaba el mensaje, lo que de inmediato desató risas y asombro entre los más de seis millones de seguidores de la actriz.
Su circulo íntimo decidió homenajearla con un posteo especial en Instagram que incluyó videos sin filtro, sin maquillaje y un texto cargado de humor y cariño.
"Con ustedes, la otra Florencia. La verdadera. La que ni ella misma se animaría a mostrar. Hoy este pedazo de mostra cumple 51 años y lleva 54 tatuajes. Como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, solo para reírnos con y de ella".
En el posteo, los amigos detallaron con ternura y humor algunos rasgos de la actriz argentina, famosa por su papel de Moni Argento en la serie "Casados con hijos".
"Ustedes verán fotos y videos sin retoque ni filtros, sin censura ni chequeo previo. Porque ella también es un poco así, ya la conocen: sin filtros, impulsiva, mandada y desbocada", así presentaron la galería de imágenes y clips prohibido
Su vida
Florencia Peña siempre se mostró como una mujer libre, auténtica y defensora de la diversidad. Pero recientemente sorprendió en una entrevista con Gente al admitir que incluso para ella hubo un camino de aprendizaje cuando se trató de acompañar el crecimiento y la identidad sexual de su hijo menor, Juan Otero, de 17 años.
"Él me ayudó y me empujó para que yo entendiera su libertad, que no tiene límites", confesó con total honestidad.
Desde pequeño, Juan se mostró distinto, con una personalidad desbordante y un estilo propio que desafiaba cualquier etiqueta.
"Lo supe desde que nació. Jugaba con mis tacos, llegaba a casa y lo encontraba con mis zapatos puestos y rodeado de nenas. Siempre fue la reina", recordó entre risas.
Florencia Peña contó que en los primeros años le costó comprender esa forma tan abierta de ser. "A veces le decía que no necesitaba llamar tanto la atención, pero después entendí que esa libertad era su esencia, algo que me interpeló profundamente", explicó.