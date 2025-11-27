 Florecita Cobián denuncia a Pedro Cuevas por abuso infantil
Farándula

Florecita Cobián habla de la denuncia contra Pedro Cuevas por abuso contra su hija

La exMiss Guatemala compartió un desgarrador video donde exige justicia para su hija señalando que la menor habría sido víctima de abuso por parte de su padre, el cantante guatemalteco Pedro Cuevas.

Florecita Cobián, Instagram
Florecita Cobián / FOTO: Instagram

Florecita Cobián ha provocado conmoción tras publicar un video en su cuenta de Instagram donde expresa públicamente que interpuso una denuncia por abuso en contra del padre de su hija, acusándolo de actos que, según ella, han afectado a la menor. 

En la grabación compartida por Florecita Cobián, ella narra que su hija habría sido víctima de abuso y señala directamente al cantante Pedro Cuevas como presunto responsable.

"Estoy aquí como madre, por este medio busco justicia por mi hija... he tratado de proteger su privacidad y su vida, pero el silencio solo ha servido para que él haya hecho lo que quiera con su proceso, ha ido a juzgados, fiscalías y jueces, tratando de cerrar su caso innumerables veces y no lo pudo lograr hasta hoy", señala. 

La ex Miss Guatemala manifiesta su dolor y urgencia de justicia, pidiendo que las autoridades correspondientes actúen para esclarecer lo ocurrido.

En el video, Florecita Cobián denunció presuntas irregularidades en los juzgados de Chimaltenango, señalando que el Juzgado de Femicidio habría desestimado el caso por supuestos "tecnicismos" legales, lo que según afirma, favorece al acusado.

La modelo pidió que el proceso sea revisado con transparencia y que se garanticen los derechos de su hija en la vía legal correspondiente.

"La voz de una niña que tuvo que tomar todo el valor para enfrentar el horrible proceso y lo más horrible de los abusos por parte de su padre, tengo miedo... tempo por la más mínima posibilidad de que se le acerque" dijo. 

Foto embed
Pedro Cuevas y Florecita Cobián - Instagram

Apoyo

La historia de Florecita Cobián y su hija ha sido pública desde hace años. La menor nació fruto de su relación con Pedro Cuevas, reconocido cantante, hecho ampliamente difundido por medios de espectáculos.

En 2021, el cantante guatemalteco, Pedro Cuevas, fue denunciado por agresión sexual en contra de una niña de entonces 5 años. 

Durante varios años, el caso no prosperó. Fue hasta en mayo de 2025, cuando la jueza Mayra Méndez, de Chimaltenango, lo ligó a proceso penal, pero solo porque la Sala Regional Mixta así lo ordenó al otorgar una apelación. 

El caso no había tenido repercusión mediática, pues se había protegido la identidad de la denunciante y víctima. Sin embargo, la madre de la víctima y expareja de Cuevas, Florecita Cobián, decidió hacerlo público por temor a que algo malo le pase a su hija. 

Foto embed
Florecita Cobián Pedro Cuevas - Instagram

Emisoras  Escúchanos