Ana Guatemala: Reconocimiento Latin America's 50 Best 2025

El anuncio del American Express One To Watch Award se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la gala de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025. El reconocimiento celebra a restaurantes que, por su propuesta, su visión y su autenticidad, están destinados a convertirse en referentes de la gastronomía como Ana.
Este año, el honor fue para Ana, un espacio que nació desde la memoria emocional y que hoy deja huella en la escena culinaria internacional. "Mi abuela, su comida es un espacio de cuidado y sabor de todo lo que soy". Esa frase resume el espíritu del restaurante y la historia que cautivó al jurado.
Ana es un homenaje íntimo y poderoso, cuyo logo incluso reproduce, en digitalización, la firma manuscrita de la abuela materna del chef Nicolás Solamilla. El chef colombiano nacido en Bogotá, recibió el premio como líder del proyecto.
Su trayectoria lo llevó por cocinas como Rafael, La Despensa, Azahar y Bicono, además de haber sido chef ejecutivo del grupo boutique Santos de Piedra en Cartagena. En Guatemala formó parte de Flor de Lis y Maíz, hasta consolidar sus propios conceptos: Ana, Niquito y Bacán.
En 2025, Solamilla además fue incluido entre los 100 mejores chefs del mundo, un reconocimiento que reafirma su talento y la fuerza creativa detrás de la propuesta. Aunque el premio resalta la visión del chef, también celebra el trabajo colectivo. En Ana son 15 personas quienes cada día se esmeran en la cocina, en el servicio y en mantener viva la esencia del proyecto.
Ana no solo es un restaurante, es una historia que apenas comienza, una comunidad que celebra sus raíces y las transforma en gastronomía contemporánea.
Además del premio especial, el restaurante también ingresó al puesto 94 en el listado de los 100 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, reafirmando su crecimiento y relevancia.