Sublime: Mejor Restaurante de Guatemala en Latin America's 50 Best

Sublime, ubicado en la ciudad de Guatemala y dirigido por el chef Sergio Díaz, vivió una noche inolvidable durante la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. El momento más emotivo llegó cuando el chef subió al escenario para recibir el galardón que lo acredita como el Mejor Restaurante de Guatemala.
Durante el evento dejó ver su profunda emoción al representar al país entre las mejores propuestas culinarias del continente. Este reconocimiento no solo premia la técnica y creatividad del equipo de Sublime, sino también su visión: contar historias a través de cada plato.
El restaurante se define como un espacio que "cuenta historias para despertar y contagiar el orgullo de ser guatemaltecos", un concepto que ha encontrado eco en comensales locales e internacionales. Su propuesta celebra la identidad del país mediante el uso de ingredientes provenientes de las distintas regiones, reflejando la diversidad que nace de sus más de 360 microclimas y sus más de 35 volcanes.
La presencia de Guatemala en la lista de 50 Best sigue creciendo, y Sublime se ha convertido en un referente al demostrar que la gastronomía nacional puede competir en escenarios globales sin perder su esencia. El chef Díaz y su equipo destacan por su compromiso con un enfoque culinario que honra el origen de cada ingrediente, revaloriza técnicas tradicionales y apuesta por una cocina contemporánea que no olvida sus raíces.
Más de Sublime
Con este premio y su destacada posición en el ranking 2025, Sublime reafirma su misión: mostrarle al mundo lo mejor de Guatemala, una historia milenaria que vive en cada plato y que hoy conquista nuevos escenarios internacionales. Además, el restaurante ocupa el puesto número 19 en el listado de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, consolidando su liderazgo en la región.
Sublime también ha construido una narrativa que invita a los guatemaltecos a reconocer y apreciar lo propio, a descubrir la riqueza de su cultura y a sentirse parte de un movimiento gastronómico en constante evolución.