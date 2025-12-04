Jada Pinkett Smith enfrenta demanda por amenazar a amigo de Will

Jada Pinkett Smith ha recibido una demanda millonaria presentada en su contra por un antiguo colaborador cercano a Will Smith, quien la acusa de amenazas, coacción y daño emocional intencional.
El origen de la demanda
El demandante, Bilaal Salaam, (quien se describe como amigo íntimo de Will Smith durante casi cuatro décadas) presentó la demanda el 7 de noviembre de 2025.
Según los documentos judiciales, el conflicto se remonta al 25 de septiembre de 2021, cuando ambos coincidieron en una celebración privada por el cumpleaños de Will Smith, en un cine de Calabasas, California.
Salaam asegura que Jada se acercó junto con unas siete personas de su séquito, lo confrontó, y le advirtió de forma directa: si seguía "hablando de sus asuntos personales, terminaría desapareciendo o recibiendo una bala".
Además de la amenaza verbal, Salaam refiere que se le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA), "o de lo contrario" enfrentaría consecuencias graves. Luego del altercado, uno de los allegados de Jada lo acompañó hasta su coche, mientras él seguía recibiendo insultos y amenazas verbales.
Rechazo a colaborar tras los Oscar y presunta represalia
Según la demanda, seis meses después del incidente —en marzo de 2022—, Salaam fue contactado por allegados de los Smith para que colaborara en la gestión de crisis tras la polémica bofetada que Will Smith dio a Chris Rock durante los Premios Oscar.
Salaam asegura que se negó a participar en lo que consideraba "actividades ilegales o antiéticas", lo que desató lo que él describe como una "campaña de represalia" en su contra.
Posteriormente, al enterarse de que Salaam trabajaba en unas memorias donde planeaba revelar detalles del tiempo que pasó con los Smith, la presión sobre él habría aumentado: amenazas adicionales, intento de soborno, intimidación y una campaña de descrédito mediático, según expone la demanda.
Daños alegados y lo que pide el demandante
En el documento judicial, Salaam sostiene haber sufrido múltiples perjuicios: "daños económicos, destrucción de su reputación, angustia emocional, problemas de salud física, e incluso el colapso de su vida personal y profesional", derivado de lo que califica como "conductas maliciosas, intencionales y temerarias" por parte de Jada Pinkett Smith.
Como compensación, exige al menos 3 millones de dólares, así como una retractación pública por las declaraciones que Jada y su círculo han dado en medios.
Esta demanda representa un nuevo giro en la ya complicada relación mediática entre Salaam y los Smith. En 2023, el demandante afirmó en una entrevista haber presenciado supuestas situaciones íntimas entre Will Smith y otro actor, acusaciones que Jada negó públicamente calificándolas de "extorsión económica".
Por el momento, ni Jada Pinkett Smith ni Will Smith han emitido declaraciones oficiales sobre la demanda presentada.
