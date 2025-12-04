 Paulina Rubio desalojada en Miami por deudas acumuladas
Farándula

¿Muchas deudas? Desalojan a Paulina Rubio de su casa en Miami

Según reportes en medios internacionales, la vivienda tenía un valor estimado en más de 17 millones de dólares.

Paulina Rubio, Instagram
Paulina Rubio / FOTO: Instagram

La supuesta pérdida de su vivienda en Miami marca una nueva crisis para Paulina Rubio. De acuerdo con declaraciones de la periodista Maxine Woodside emitidas en su programa "Todo para la mujer", la cantante fue desalojada de la mansión que ocupaba en la ciudad, tras acumular adeudos que la impidieron seguir pagando la hipoteca.

Según reportes, la vivienda tenía un valor estimado en más de 17 millones de dólares.

Para poder afrontar los costos de sus prolongados litigios legales con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nágera —"Colate"— y Gerardo Bazúa —"Jerry"—, Rubio habría solicitado un préstamo bancario con garantía hipotecaria sobre esa residencia. Los recursos obtenidos presuntamente se destinaron al pago de abogados y gastos del proceso legal.

Según la versión difundida, además de la hipoteca, habría deudas correspondientes al alquiler previo y posibles atrasos en renta, lo que habría generado una demanda por parte del propietario del inmueble.

La información provocó varias reacciones mediáticas, incluyendo declaraciones de su primer exesposo, Colate Vallejo-Nágera, quien manifestó que no le sorprende la noticia: "Eso lo han dicho ya hace mucho", dijo con aparente ironía, y asumió parte de la culpa de la situación, al menos en lo mediático.

Por su parte, amigos cercanos a la cantante, como Óscar Madrazo, han señalado que, a pesar del golpe financiero y emocional, Rubio procura mantenerse fuerte y enfocada en su salud y sus hijos.

Madrazo declaró: "Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien".

¿Qué se sabe hasta ahora?

La versión del desalojo se originó en los comentarios de Maxine Woodside.  Presuntamente, la deuda sumaba más de 110 000 dólares, incluyendo hipoteca, renta atrasada, e incluso posibles daños al inmueble.

La vivienda estaba considerada una mansión de lujo, ubicada en Miami, zona donde residen propiedades de alto valor. Por el momento, Paulina Rubio no ha comentado al respecto.

