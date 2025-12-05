 Georgina Rodríguez: Disciplina Fitness en Bikini Rojo
Farándula

¿Disciplina fitness? Georgina Rodriguez conquista las redes con diminuto bikini rojo

Georgina Rodríguez volvió a causar sensación en redes al posar en un diminuto bikini rojo durante sus vacaciones familiares en el Golfo Pérsico, donde disfruta junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.


Georgina Rodríguez, Redes sociales
Georgina Rodríguez / FOTO: Redes sociales

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir una serie de fotografías de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo y sus cinco hijos.

La modelo e influencer española acaparó todas las miradas con la primera imagen de su carrete: un bikini rojo diminuto que dejó en evidencia no solo su espectacular figura, sino también la dedicación que mantiene a su rutina fitness.

La futura esposa de Cristiano Ronaldo recibió millones de elogios.

Una escapada familiar al Golfo Pérsico

Para cerrar el año, Georgina y Cristiano eligieron las cálidas aguas del Golfo Pérsico como escenario de unas vacaciones relámpago.

El destino, conocido por sus playas privadas y resorts de lujo, permitió a la familia disfrutar de días de descanso, actividades en el mar y tiempo de calidad lejos de los compromisos laborales y deportivos.

Gio, como la llaman sus seguidores, compartió en Instagram un carrusel de imágenes que rápidamente se volvió viral. En la primera fotografía aparece posando sobre la arena con un bikini rojo vibrante, una gorra blanca, gafas de sol estilo aviador y un enorme anillo con diamante en corte esmeralda que complementó su look playero.

"¡Qué locura la primera foto!", "Reina", "Linda", "Me encanta", escribieron algunos usuarios, destacando su figura tonificada y su estilo impecable.

Aunque la imagen del bikini acaparó la conversación en redes, el resto del carrete mostró una faceta más íntima y maternal de Georgina Rodríguez. En las fotos siguientes, la influencer compartió escenas cotidianas de sus hijos: Mateo Ronaldo, de 8 años, disfrutando de un refrigerio junto al mar. Los mellizos Mateo y Eva María, sonrientes y llenos de energía, practicando actividades acuáticas. Alana Martina y Eva María, en momentos tranquilos dentro de casa, demostrando la cercanía entre hermanas.

Foto embed
Georgina Rodríguez - Redes sociales

También hubo espacio para los detalles más tiernos: Georgina Rodríguez fotografió tarjetas hechas a mano y dibujos que sus pequeños le regalaron durante la escapada, gestos que dejaron ver el cariño y la unión familiar.

Un cierre de año a lo grande

Las postales desde el Golfo Pérsico muestran que Georgina y Cristiano aprovecharon al máximo estos días de descanso. Mientras él culmina otra etapa deportiva en Medio Oriente, ella continúa consolidándose como imagen de marcas de lujo y figura mediática global.

Millones de fans esperan con ansias la boda de los famosos que se espera que sea en el 2026.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
