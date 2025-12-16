Detalles terribles del Femicidio a Exfinalista Miss Suiza

Kristina Joksimovic fue una modelo suiza que alcanzó notoriedad pública tras convertirse en finalista del certamen Miss Suiza en 2007. Años después de su participación en el concurso, desarrolló una vida alejada del foco mediático, dedicada a su familia y a proyectos personales, manteniendo una presencia moderada en redes sociales. Tenía 38 años y era madre de dos hijos.
Su nombre volvió a ocupar titulares en febrero de 2024, cuando fue reportada como fallecida en su domicilio familiar en Binningen, cantón de Basilea-Campiña.
Con el avance de la investigación, las autoridades confirmaron que se trató de un caso de femicidio, uno de los más graves registrados en el país en los últimos años.
La Fiscalía de Basilea-Campiña informó que el principal sospechoso es su esposo, un ciudadano suizo de 43 años, identificado públicamente como "Thomas", quien fue detenido y permanece en prisión preventiva. En diciembre de 2025, el Ministerio Público presentó cargos formales por homicidio intencional y alteración del orden público.
Según la investigación, Kristina Joksimovic murió por estrangulamiento dentro de la vivienda que compartía con su esposo y sus hijos. El informe forense determinó que esa fue la causa de la muerte y descartó la participación de terceros.
En un primer momento, el acusado declaró que había encontrado a su esposa sin vida al regresar a casa. Sin embargo, semanas después modificó su versión y confesó haber causado la muerte, alegando que actuó en defensa propia tras un supuesto ataque con arma blanca.
La Fiscalía rechazó esta explicación. Los investigadores señalaron que no existen pruebas que respalden un escenario de legítima defensa y que las lesiones identificadas en el cuerpo de la víctima son compatibles con estrangulamiento.
Un terrible crimen
Las autoridades también informaron que, tras el homicidio, el acusado intentó ocultar el crimen. De acuerdo con los documentos judiciales, el cuerpo fue desmembrado y los restos fueron sometidos a distintos procedimientos con el objetivo de impedir su identificación (utilizando herramientas domésticas como una licuadora).
Para la Fiscalía, estas acciones demuestran una conducta consciente y prolongada en el tiempo.
Debido a la gravedad del caso y a la naturaleza de los hechos, el Tribunal Penal ordenó una evaluación psiquiátrica del acusado. El proceso judicial continúa en curso y aún no se ha fijado la fecha del juicio.
El femicidio de Kristina Joksimovic generó un fuerte impacto en la opinión pública suiza y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres, incluso en entornos familiares y sociales considerados estables. Organizaciones de derechos humanos han pedido que el caso sea tratado con el máximo rigor judicial.
