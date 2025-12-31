 Ritual de Año Nuevo para Atraer el Amor y Dejar la Soltería
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

Bajo la mesa y en pleno brindis, esta curiosa tradición se ha convertido en la favorita de quienes desean iniciar el año con un romance.

Compartir:
Año Nuevo, Año Nuevo
Año Nuevo / FOTO: Año Nuevo

Con cada cierre de año, resurgen tradiciones cargadas de ilusión y deseos de renovación siempre. Una de las más comentadas en las últimas temporadas es un ritual que promete atraer el amor y marcar el inicio de un nuevo ciclo sentimental en Año Nuevo.

Se trata de una práctica curiosa que muchas personas ya adoptan como parte indispensable del brindis de medianoche: colocarse bajo la mesa justo cuando el reloj marca las doce. Quienes buscan dar fin a la soltería o atraer una nueva oportunidad amorosa se refugian debajo de la mesa durante el primer minuto del año para recibir lo que se interpreta como una apertura al romance.

Según la creencia popular, ese pequeño gesto ayuda a "llamar" a la pareja ideal en los meses siguientes, convirtiéndose en uno de los rituales más virales de la temporada. Aunque no existe un origen exacto de esta costumbre, su popularidad se debe a su sencillez y al toque de esperanza que despierta.

Para muchos, iniciar el año realizando un acto cargado de intención es suficiente para proyectar buenas energías y fortalecer el deseo de encontrar amor verdadero. A este ritual se suman otras tradiciones que buscan atraer suerte, prosperidad y sentimientos positivos.

Más del ritual de Año Nuevo

Comer doce uvas para garantizar buenos deseos durante cada mes del año, colocar lentejas en los bolsillos para atraer abundancia o usar ropa interior de colores específicos según lo que se quiere manifestar. Todas ellas comparten un denominador común: la intención con la que se realizan y se quieren lograr.

Estas costumbres permanecen vigentes porque representan una oportunidad para comenzar el año con propósito.  Más allá de su efectividad literal, funcionan como un impulso emocional que ayuda a visualizar nuevos comienzos.

Pantone 2026: Lo que debes saber sobre Cloud Dancer, el color del año

Una vez más, Pantone sorprendió al mundo al coronar un blanco suave como el Color del Año 2026.

Las celebraciones de Año Nuevo son un momento simbólico que invita a cerrar ciclos y abrirse a posibilidades renovadas, por lo que estos gestos se convierten en una especie de ritual emocional que fortalece la esperanza.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos