 Pantone 2026: Descubre Cloud Dancer, Color del Año
Tendencias

Pantone 2026: Lo que debes saber sobre Cloud Dancer, el color del año

Una vez más, Pantone sorprendió al mundo al coronar un blanco suave como el Color del Año 2026.

Compartir:
Pantone, Pantone
Pantone / FOTO: Pantone

Pantone anunció que Cloud Dancer será el tono que marcará el 2026, una decisión histórica que rompe con décadas de selecciones más vibrantes.  Este blanco suave llega como una respuesta al deseo colectivo de serenidad y equilibrio, en un momento dominado por la agitación y la saturación visual.

La elección refleja una tendencia creciente hacia el minimalismo y la pureza en moda, diseño y decoración.  Cloud Dancer se interpreta como un respiro, un espacio en blanco que invita a reenfocar la mente y a simplificar el entorno.

Para Pantone, este tono transmite claridad y una sensación de paz que el mundo actual necesita con urgencia. En la industria de la moda, se anticipa que el blanco roto dominará colecciones, pasarelas y accesorios, aportando elegancia y versatilidad.

Su neutralidad permite combinarlo con una amplia variedad de estilos y materiales, lo que lo convierte en un aliado creativo para diseñadores y marcas.  En el diseño de interiores, el color se perfila como la base perfecta para ambientes luminosos, modernos y armoniosos.

Más del nuevo Pantone

Sin embargo, la elección no está exenta de debate. Algunos opinan que apostar por un color tan neutro podría fomentar cierta uniformidad visual, mientras que otros lo ven como una oportunidad para potenciar contrastes y texturas. Cloud Dancer representa más que una tonalidad: simboliza un nuevo inicio, una pausa necesaria y un recordatorio de que la simplicidad también puede ser poderosa.

Con esta selección, Pantone marca el inicio de un año que promete transformación, introspección y una vuelta a lo esencial. Además, especialistas en tendencias señalan que la elección del blanco abrirá la puerta a nuevas formas de expresión en sectores como la arquitectura, el arte y el diseño digital.

Descubren que alimentos “saludables” tienen más grasa de lo que imaginas

Muchos alimentos que parecen saludables pueden esconder una alta cantidad de grasa sin que lo notemos.

Al tratarse de un color que refleja luz y expande visualmente los espacios, se proyecta un aumento en su uso en proyectos urbanos, campañas publicitarias y experiencias interactivas.  El blanco, lejos de ser simple, permite explorar contrastes más audaces y jugar con sombras, texturas y tecnologías inmersivas.

En Portada

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palacios

11:25 AM, Dic 08
Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonsot
Deportes

Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonso

09:08 AM, Dic 08
Trágico accidente en Camotán, Chiquimula, deja seis fallecidost
Nacionales

Trágico accidente en Camotán, Chiquimula, deja seis fallecidos

09:18 AM, Dic 08
VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Japónt
Internacionales

VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Japón

11:29 AM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.Noticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos