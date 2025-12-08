Pantone 2026: Descubre Cloud Dancer, Color del Año

Pantone anunció que Cloud Dancer será el tono que marcará el 2026, una decisión histórica que rompe con décadas de selecciones más vibrantes. Este blanco suave llega como una respuesta al deseo colectivo de serenidad y equilibrio, en un momento dominado por la agitación y la saturación visual.
La elección refleja una tendencia creciente hacia el minimalismo y la pureza en moda, diseño y decoración. Cloud Dancer se interpreta como un respiro, un espacio en blanco que invita a reenfocar la mente y a simplificar el entorno.
Para Pantone, este tono transmite claridad y una sensación de paz que el mundo actual necesita con urgencia. En la industria de la moda, se anticipa que el blanco roto dominará colecciones, pasarelas y accesorios, aportando elegancia y versatilidad.
Su neutralidad permite combinarlo con una amplia variedad de estilos y materiales, lo que lo convierte en un aliado creativo para diseñadores y marcas. En el diseño de interiores, el color se perfila como la base perfecta para ambientes luminosos, modernos y armoniosos.
Más del nuevo Pantone
Sin embargo, la elección no está exenta de debate. Algunos opinan que apostar por un color tan neutro podría fomentar cierta uniformidad visual, mientras que otros lo ven como una oportunidad para potenciar contrastes y texturas. Cloud Dancer representa más que una tonalidad: simboliza un nuevo inicio, una pausa necesaria y un recordatorio de que la simplicidad también puede ser poderosa.
Con esta selección, Pantone marca el inicio de un año que promete transformación, introspección y una vuelta a lo esencial. Además, especialistas en tendencias señalan que la elección del blanco abrirá la puerta a nuevas formas de expresión en sectores como la arquitectura, el arte y el diseño digital.
Al tratarse de un color que refleja luz y expande visualmente los espacios, se proyecta un aumento en su uso en proyectos urbanos, campañas publicitarias y experiencias interactivas. El blanco, lejos de ser simple, permite explorar contrastes más audaces y jugar con sombras, texturas y tecnologías inmersivas.