Alimentos 'saludables' con más grasa de lo que crees

Descubren que alimentos "saludables" tienen más grasa de lo que imaginas

Muchos alimentos que parecen saludables pueden esconder una alta cantidad de grasa sin que lo notemos.

Muchas personas buscan alimentos nutritivos creyendo que elegir productos etiquetados como naturales o fitness es suficiente para mantener una alimentación equilibrada.  Sin embargo, diversos análisis han revelado que varios de estos alimentos considerados saludables pueden contener mucha más grasa de la que parece.

Cabe destacar que, la combinación de yogur griego con granola, miel o jarabes son un claro ejemplo.  Aunque el yogur por sí solo es una buena fuente de proteína, los añadidos pueden convertirlo en un alimento alto en grasa y calorías.

Algunas presentaciones incluso incluyen crema para lograr una textura más espesa, lo que incrementa el aporte graso sin que sea tan evidente. Otro producto que suele generar confusión son las famosas barras energéticas o de granola.

A pesar de que se promocionan como snacks nutritivos, muchas contienen mantequillas de nuez, aceites vegetales y chocolate.  Esta mezcla eleva de manera significativa la cantidad de grasa y calorías, convirtiéndolas en una opción más cercana a un postre que a un alimento saludable.

Más alimentos que "no son saludables"

Las cremas de cacahuate y almendra también entran en esta categoría. Aunque aportan nutrientes valiosos, son extremadamente densas en grasa.  Una sola cucharada puede sumar más de lo esperado y, si se consumen sin medir la porción, pueden aportar demasiadas calorías.

Las versiones con saborizantes o miel suelen agregar aceites que aumentan aún más su contenido graso. Los quesos bajos en grasa, por su parte, pueden dar una falsa sensación de ligereza en tu organismo.

Aromaterapia: el secreto natural que transforma tu bienestar y conquista esta temporada

La aromaterapia se ha convertido en una de las técnicas naturales más populares para reducir el estrés.

En algunas presentaciones, la reducción de grasa se compensa con un incremento de sodio y aditivos que mantienen la textura.  Esto provoca que el producto final tenga un aporte graso similar al de un queso regular y que muchas personas consuman porciones mayores creyendo que no afectan su dieta.

Las frutas deshidratadas también pueden resultar engañosas. Si han sido fritas o confitadas, contienen grasas añadidas que las vuelven altamente calóricas, muy distintas a la fruta fresca.  Algo similar ocurre con las ensaladas listas para consumir, especialmente cuando incluyen aderezos cremosos, quesos y semillas tostadas, lo que puede elevar su grasa al nivel de una comida rápida.

