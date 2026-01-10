Sala ordena que Pedro Cuevas enfrente juicio

El proceso penal contra el cantante Pedro Cuevas dio un giro decisivo luego de que una Sala Regional Mixta resolviera revocar el sobreseimiento que lo favorecía y ordenara que el caso avance a la fase de juicio por el delito de agresión sexual en concurso real con agravación de la pena.
La resolución fue emitida tras analizar la apelación presentada por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos, quienes impugnaron la decisión de la jueza Mayra Méndez, del Juzgado de Femicidio de Chimaltenango, que en noviembre de 2025 había cerrado el caso a favor del artista.
Al declarar con lugar los recursos, la Sala dejó sin efecto el fallo de la jueza y le instruyó programar la audiencia de ofrecimiento de prueba, la cual quedó fijada para el lunes 12 de enero en la cabecera departamental de Chimaltenango. En esa diligencia se definirá la judicatura que conocerá el debate y la fecha en la que se desarrollará el juicio.
Antecedentes del caso contra Pedro Cuevas
El caso contra Cuevas se originó en 2021, cuando fue presentada la denuncia en su contra. Inicialmente, el expediente fue conocido por un juzgado de Antigua Guatemala; sin embargo, el acusado recusó a los jueces y el proceso no avanzó.
En 2023, el caso fue trasladado a Chimaltenango, donde la jueza Méndez dictó falta de mérito, resolución que fue apelada. Posteriormente, en noviembre de 2024, la Sala Regional Mixta ordenó que Cuevas quedara ligado a proceso penal y bajo prisión preventiva.
Meses después, en mayo de 2025, la misma jueza lo ligó a proceso, aunque le concedió medidas sustitutivas. No obstante, en la etapa intermedia, volvió a beneficiarlo con un sobreseimiento, lo que motivó una nueva apelación.
Con la decisión emitida en enero de 2026, el expediente retorna a la ruta del juicio, marcando un nuevo capítulo en un proceso que ha estado marcado por resoluciones contradictorias y constantes impugnaciones.
Con información del periodista Ángel Oliva. Emisoras Unidas 89.7.