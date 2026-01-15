¡Polémica! Vocalista de Rilo Kiley se casa con su perro

La cantante y compositora estadounidense Jenny Lewis, reconocida por ser la vocalista y figura central de la banda Rilo Kiley, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras celebrar su cumpleaños número 50 de una manera poco convencional.
La artista sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de una ceremonia simbólica en la que "se casó" con su perro, un cockapoo llamado Bobby Rhubarb, un acto que rápidamente se volvió viral y generó una fuerte polémica en redes sociales.
La celebración tuvo lugar de manera íntima en el patio trasero de su residencia y contó con la presencia de amigos cercanos y colegas de la industria musical. Fue la propia Lewis quien dio a conocer el evento a través de su cuenta de X, donde escribió: "Me casé con mi perro para mi 50 cumpleaños. ¡Bendición!".
La publicación estuvo acompañada por cuatro fotografías en las que se observa a la cantante vestida de novia junto a su mascota, en un ambiente festivo y cuidadosamente decorado.
Una celebración fuera de lo común
De acuerdo con imágenes difundidas por la artista, la ceremonia incluyó detalles que reforzaron el tono simbólico y festivo del evento. Los pasteles de cumpleaños, que también funcionaron como pasteles de "boda", presentaban rayas de arcoíris y mensajes como "¡JL50!" y "Para bien o para mal, acepto", elaborados con glaseado naranja y blanco. Todo el montaje fue interpretado por la cantante como una celebración del amor, la compañía y una nueva etapa de vida.
Según reportes del New York Post, entre los asistentes se encontraban amigos cercanos de Jenny Lewis como Morgan Nagler, Dave Scher y Alex Greenwald. Además, uno de los momentos más comentados de la velada fue la participación de Ben Gibbard, integrante de The Postal Service y Death Cab for Cutie, quien acompañó a Lewis interpretando la canción Such Great Heights, un clásico del indie estadounidense.
¿Quién es Jenny Lewis?
Jenny Lewis es una cantante, compositora y actriz estadounidense que ha sido una figura clave del indie rock desde los años noventa. Inició su carrera artística desde temprana edad como actriz infantil, pero alcanzó reconocimiento internacional gracias a su faceta musical.
Su estilo se caracteriza por letras introspectivas, una estética nostálgica y una voz inconfundible que la ha convertido en referente de varias generaciones.
A lo largo de su trayectoria, Lewis también ha desarrollado una sólida carrera como solista, con discos aclamados por la crítica y colaboraciones con diversos artistas del panorama alternativo. Su imagen pública siempre ha estado asociada a la autenticidad y a una visión artística personal, rasgos que, para muchos, explican este tipo de expresiones fuera de lo convencional.
