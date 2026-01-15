 ¡Polémica! Vocalista de Rilo Kiley se Casa con su Perro
¡Polémica! Vocalista de Rilo Kiley se casa con su perro

Jenny Lewis, icónica cantante indie y líder de Rilo Kiley, celebró su cumpleaños 50 con una ceremonia simbólica en la que "se casó" con su perro. El gesto, compartido en redes, dividió opiniones.

Rilo Kiley Jenny Lewis
Rilo Kiley Jenny Lewis / FOTO: Redes sociales

La cantante y compositora estadounidense Jenny Lewis, reconocida por ser la vocalista y figura central de la banda Rilo Kiley, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras celebrar su cumpleaños número 50 de una manera poco convencional.

La artista sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de una ceremonia simbólica en la que "se casó" con su perro, un cockapoo llamado Bobby Rhubarb, un acto que rápidamente se volvió viral y generó una fuerte polémica en redes sociales.

La celebración tuvo lugar de manera íntima en el patio trasero de su residencia y contó con la presencia de amigos cercanos y colegas de la industria musical. Fue la propia Lewis quien dio a conocer el evento a través de su cuenta de X, donde escribió: "Me casé con mi perro para mi 50 cumpleaños. ¡Bendición!".

La publicación estuvo acompañada por cuatro fotografías en las que se observa a la cantante vestida de novia junto a su mascota, en un ambiente festivo y cuidadosamente decorado.

Una celebración fuera de lo común

De acuerdo con imágenes difundidas por la artista, la ceremonia incluyó detalles que reforzaron el tono simbólico y festivo del evento. Los pasteles de cumpleaños, que también funcionaron como pasteles de "boda", presentaban rayas de arcoíris y mensajes como "¡JL50!" y "Para bien o para mal, acepto", elaborados con glaseado naranja y blanco. Todo el montaje fue interpretado por la cantante como una celebración del amor, la compañía y una nueva etapa de vida.

Según reportes del New York Post, entre los asistentes se encontraban amigos cercanos de Jenny Lewis como Morgan Nagler, Dave Scher y Alex Greenwald. Además, uno de los momentos más comentados de la velada fue la participación de Ben Gibbard, integrante de The Postal Service y Death Cab for Cutie, quien acompañó a Lewis interpretando la canción Such Great Heights, un clásico del indie estadounidense.

¿Quién es Jenny Lewis?

Jenny Lewis es una cantante, compositora y actriz estadounidense que ha sido una figura clave del indie rock desde los años noventa. Inició su carrera artística desde temprana edad como actriz infantil, pero alcanzó reconocimiento internacional gracias a su faceta musical.

Su estilo se caracteriza por letras introspectivas, una estética nostálgica y una voz inconfundible que la ha convertido en referente de varias generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Lewis también ha desarrollado una sólida carrera como solista, con discos aclamados por la crítica y colaboraciones con diversos artistas del panorama alternativo. Su imagen pública siempre ha estado asociada a la autenticidad y a una visión artística personal, rasgos que, para muchos, explican este tipo de expresiones fuera de lo convencional.

