Película Nominada al Oscar y 5 Estrenos en Cartelera

Ir al cine sigue siendo una experiencia única que no te puedes perder y esta semana no es la excepción. Los estrenos llegan repartidos entre thrillers, dramas íntimos, documentales biográficos y comedias cargadas de energía.
Todas estas historias se estrenan únicamente en pantallas de cine, destacando no solo por su narrativa sino también por el diseño visual y sonoro, elementos que se potencian dentro de una sala oscura.
- Verdad y traición
Thriller político donde las apariencias, la ambición y la mentira chocan. La historia sigue a un asesor que descubre información capaz de destruir a una figura central del gobierno. Debe elegir entre exponer la verdad o guardar silencio para sobrevivir. El suspenso va escalando hasta un desenlace inesperado que redefine lealtades.
- Ayuda
Drama introspectivo centrado en una joven que enfrenta un momento emocional complejo. Sin recursos claros ni certezas, decide pedir ayuda para reconstruirse desde cero. La película explora el valor de la vulnerabilidad, el rol del acompañamiento y cómo la empatía puede cambiar el rumbo de una vida.
- Paris Hilton: Ícono infinito
Documental cinematográfico que retrata la evolución de Paris Hilton más allá del mito mediático. La cinta explora su influencia cultural, su faceta empresarial, su relación con la fama y su rol en la construcción de la celebridad moderna. La producción propone verla como un fenómeno que marcó un antes y un después en el entretenimiento global.
Más estrenos que no te puedes perder
- Jumbo
Comedia ligera ambientada en un parque de diversiones que enfrenta una crisis inesperada. Entre personajes exagerados, enredos familiares y accidentes disparatados, el humor surge del caos laboral y del intento constante de salvar un proyecto al borde del colapso.
Aventura musical protagonizada por Marty, un joven decidido a convertirse en estrella del género urbano. Competencias, sueños grandes y escenarios vibrantes marcan su recorrido en una cinta que celebra la creatividad, el ritmo y el deseo de triunfar.
- Solo Javier
Cinta humanista enfocada en Javier, un hombre que decide reinventarse tras una serie de pérdidas. Sin mapas ni planes, emprende un viaje personal que mezcla momentos reflexivos con otros cómicos, construyendo una historia cercana y melancólica.