Scarlett Johansson y Cate Blanchett luchan contra la IA

La industria del entretenimiento enfrenta uno de los debates más intensos de su historia reciente. En medio del acelerado avance de la inteligencia artificial, un amplio grupo de artistas decidió poner un alto. Actrices de renombre mundial como Scarlett Johansson y Cate Blanchett encabezan la campaña Stealing isn’t innovation ("Robar no es innovación"), una iniciativa que ya cuenta con más de 700 firmas de actores, cineastas, guionistas, músicos y creadores de distintos ámbitos.
El objetivo de la campaña es denunciar el uso de obras protegidas por derechos de autor por parte de empresas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación justa. Para los firmantes, el desarrollo tecnológico no puede sustentarse en la apropiación indebida del trabajo creativo.
Scarlett Johansson y una batalla personal contra la IA
Scarlett Johansson se ha convertido en una de las voces más firmes del movimiento, en gran parte por experiencias personales. En 2023, la actriz inició acciones legales contra una aplicación de inteligencia artificial que utilizó su nombre y una imagen generada digitalmente similar a ella para promocionar un producto, sin su consentimiento.
Poco después, Johansson expresó públicamente su inconformidad con OpenAI, luego de que un sistema de voz para un chatbot presentara una similitud notable con la interpretación que ella realizó en la película Her (2013), donde dio vida a un sistema operativo con voz femenina. Aunque la empresa negó haber replicado su voz, el caso avivó el debate sobre los límites éticos de la IA y el uso de identidades artísticas sin permiso.
Para Johansson, el problema va más allá de su imagen personal. Ha insistido en que la falta de regulación pone en riesgo a toda una industria creativa, especialmente a artistas jóvenes y trabajadores que dependen de sus derechos de autor para subsistir.
Cate Blanchett y la defensa institucional del arte
Cate Blanchett también ha mantenido una postura constante frente al avance desregulado de la inteligencia artificial. En 2025, fue una de las figuras que firmó una carta abierta dirigida a autoridades gubernamentales de Estados Unidos, en la que se advertía sobre los peligros de debilitar las leyes de derechos de autor para favorecer a compañías tecnológicas.
La actriz australiana ha señalado que el cine, la música y la literatura no pueden ser tratados como simples bases de datos. Para Blanchett, permitir que la IA se entrene con obras protegidas sin consentimiento es una forma de explotación que amenaza la esencia misma de la creatividad humana.
¿Qué es la campaña "Stealing isn’t innovation"?
La iniciativa Stealing isn’t innovation es impulsada por la Human Artistry Campaign, una coalición internacional que agrupa a más de 180 organizaciones creativas.
Su mensaje central es directo: el uso no autorizado de obras artísticas para entrenar modelos de inteligencia artificial no es progreso tecnológico, sino una violación a los derechos de los creadores.
Desde su sitio oficial, la campaña advierte que la comunidad creativa ha sido históricamente un motor económico y cultural, pero que hoy enfrenta un riesgo sin precedentes. Según el movimiento, grandes empresas tecnológicas estarían utilizando libros, guiones, música, imágenes y voces sin licencias, ignorando las leyes de derechos de autor vigentes.
"Robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente", señala uno de los mensajes más difundidos de la campaña.
Un respaldo masivo de figuras de Hollywood
Además de Johansson y Blanchett, la iniciativa cuenta con el respaldo de numerosas figuras reconocidas. Entre los firmantes se encuentran Kristen Bell, Jennifer Hudson, Joseph Gordon-Levitt, actores, músicos y creadores que han expresado su preocupación por el futuro de sus profesiones.
Para muchos de ellos, el temor no es solo perder control sobre su obra, sino también ver cómo la inteligencia artificial reemplaza empleos creativos sin ofrecer mecanismos de protección o compensación.
No contra la IA, sino a favor de un uso ético
Uno de los puntos clave de la campaña es que no busca frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Por el contrario, propone un camino alternativo basado en acuerdos de licencias, asociaciones justas y remuneraciones adecuadas para los creadores cuyos trabajos sean utilizados.
"Existe una mejor manera", afirma la campaña, subrayando que es posible avanzar en innovación tecnológica sin sacrificar los derechos de autor. La idea es demostrar que la IA y el arte humano pueden coexistir, siempre que se respeten las reglas y se reconozca el valor del trabajo creativo.
