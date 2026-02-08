Canción de Bad Bunny con criticas a Donald Trump

A medida que se acerca el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una canción del artista puertorriqueño Bad Bunny volvió al centro de la conversación pública. Se trata de "Compositor del Año", un tema lanzado en 2020 que incluye críticas directas al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reflexiones sobre el racismo y la desigualdad social.
La canción ha vuelto a circular en redes sociales en los días previos al evento deportivo, alimentando el debate político y cultural alrededor de la participación del cantante en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.
La canción que volvió a viralizarse
"Compositor del Año" fue publicada originalmente como respuesta a la polémica generada cuando Bad Bunny recibió el reconocimiento como compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina en 2020.
En la canción, el artista aborda temas sociales y políticos, incluyendo el movimiento Black Lives Matter, la violencia racial y la participación ciudadana. Entre los fragmentos más comentados se encuentran líneas en las que critica el liderazgo político de ese momento y reflexiona sobre la desigualdad racial en Estados Unidos.
En una parte de la canción, el artista menciona la importancia de alzar la voz contra el racismo y apoyar los movimientos sociales, además de invitar a los jóvenes a involucrarse en la vida política y ejercer su derecho al voto.
Bad Bunny y la política
No es la primera vez que el cantante se pronuncia sobre temas políticos. En distintas ocasiones, Bad Bunny ha criticado políticas migratorias en Estados Unidos y ha mostrado apoyo a comunidades latinas y afrodescendientes.
Durante la ceremonia de los premios Grammy 2026, donde ganó el galardón a Álbum del Año, el artista aprovechó su discurso para referirse a la situación migratoria y pedir la salida de agentes de ICE de las calles, lo que generó reacciones tanto de apoyo como de rechazo.
Incluso decidió no realizar una gira en Estados Unidos en los últimos meses, en señal de protesta por la presencia de autoridades migratorias en distintos estados.
Reacciones desde la política
La participación de Bad Bunny en el Super Bowl también provocó comentarios del presidente Donald Trump, quien cuestionó públicamente la elección del artista para el espectáculo de medio tiempo.
En entrevistas y declaraciones a medios estadounidenses, el mandatario afirmó que no asistiría al evento y calificó la selección musical del espectáculo como una mala decisión.
Desde la Casa Blanca, voceros del gobierno también criticaron los mensajes políticos del cantante, argumentando que sus comentarios sobre las autoridades migratorias podían interpretarse como una postura en contra de la aplicación de la ley.
El Super Bowl LX se celebra este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks se enfrentan a los New England Patriots.
En Guatemala, el partido inició aproximadamente a las 17:30 horas, mientras que el espectáculo de medio tiempo está previsto alrededor de las 19:00 horas.
Mientras millones de personas esperan la presentación de Bad Bunny, la reaparición de Compositor del Año confirma que la música del artista continúa generando conversación más allá del entretenimiento, mezclando cultura pop, identidad latina y debate político en el escenario global del Super Bowl.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme♬ sonido original - Emisoras Unidas