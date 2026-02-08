 Canción de Bad Bunny con criticas a Donald Trump
Farándula

Canción de Bad Bunny con críticas a Donald Trump genera polémica en el Super Bowl

Canción de Bad Bunny con críticas a Donald Trump volvió a viralizarse en redes sociales, reavivando el debate sobre política, música y libertad de expresión.

Compartir:
Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram

A medida que se acerca el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una canción del artista puertorriqueño Bad Bunny volvió al centro de la conversación pública. Se trata de "Compositor del Año", un tema lanzado en 2020 que incluye críticas directas al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reflexiones sobre el racismo y la desigualdad social.

La canción ha vuelto a circular en redes sociales en los días previos al evento deportivo, alimentando el debate político y cultural alrededor de la participación del cantante en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.

La canción que volvió a viralizarse

"Compositor del Año" fue publicada originalmente como respuesta a la polémica generada cuando Bad Bunny recibió el reconocimiento como compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina en 2020.

En la canción, el artista aborda temas sociales y políticos, incluyendo el movimiento Black Lives Matter, la violencia racial y la participación ciudadana. Entre los fragmentos más comentados se encuentran líneas en las que critica el liderazgo político de ese momento y reflexiona sobre la desigualdad racial en Estados Unidos.

En una parte de la canción, el artista menciona la importancia de alzar la voz contra el racismo y apoyar los movimientos sociales, además de invitar a los jóvenes a involucrarse en la vida política y ejercer su derecho al voto.

Bad Bunny y la política

No es la primera vez que el cantante se pronuncia sobre temas políticos. En distintas ocasiones, Bad Bunny ha criticado políticas migratorias en Estados Unidos y ha mostrado apoyo a comunidades latinas y afrodescendientes.

Durante la ceremonia de los premios Grammy 2026, donde ganó el galardón a Álbum del Año, el artista aprovechó su discurso para referirse a la situación migratoria y pedir la salida de agentes de ICE de las calles, lo que generó reacciones tanto de apoyo como de rechazo.

Incluso decidió no realizar una gira en Estados Unidos en los últimos meses, en señal de protesta por la presencia de autoridades migratorias en distintos estados.

Reacciones desde la política

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl también provocó comentarios del presidente Donald Trump, quien cuestionó públicamente la elección del artista para el espectáculo de medio tiempo.

En entrevistas y declaraciones a medios estadounidenses, el mandatario afirmó que no asistiría al evento y calificó la selección musical del espectáculo como una mala decisión.

Desde la Casa Blanca, voceros del gobierno también criticaron los mensajes políticos del cantante, argumentando que sus comentarios sobre las autoridades migratorias podían interpretarse como una postura en contra de la aplicación de la ley.

El Super Bowl LX se celebra este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks se enfrentan a los New England Patriots.

En Guatemala, el partido inició aproximadamente a las 17:30 horas, mientras que el espectáculo de medio tiempo está previsto alrededor de las 19:00 horas.

Mientras millones de personas esperan la presentación de Bad Bunny, la reaparición de Compositor del Año confirma que la música del artista continúa generando conversación más allá del entretenimiento, mezclando cultura pop, identidad latina y debate político en el escenario global del Super Bowl.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos