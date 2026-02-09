Bad Bunny en el Super Bowl: Tarifas de Disfraces de Arbusto

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl marcó un momento histórico para la música latina. El artista puertorriqueño se convirtió en el primer cantante latino en protagonizar en solitario el halftime show, ofreciendo un espectáculo completamente en español que combinó coreografías, escenografía simbólica y referencias a sus raíces culturales.
Durante poco más de 13 minutos, el estadio se transformó en un escenario inspirado en el paisaje caribeño y en Vega Baja, Puerto Rico, el lugar donde creció el cantante. La puesta en escena simulaba una pradera tropical con vegetación aparentemente real, aunque horas después del evento se reveló uno de los secretos mejor guardados del espectáculo: gran parte de ese "paisaje" estaba compuesto por personas disfrazadas de arbustos.
De acuerdo con testimonios difundidos en medios internacionales, alrededor de 500 extras participaron en la presentación utilizando trajes de vegetación que pesaban cerca de 18 kilos. Su tarea consistía en permanecer inmóviles y en silencio para crear la ilusión de un entorno natural alrededor del artista y los bailarines.
Uno de los participantes, Andrew Athias, relató que fue seleccionado por una empresa de casting especializada en eventos masivos y viajó desde Filadelfia hasta California para formar parte del espectáculo. Según explicó, el trabajo incluyó ensayos, pruebas de vestuario y largas jornadas de preparación antes de la actuación final.
La remuneración para estos extras fue de aproximadamente 15 euros por hora (alrededor de Q136 por hora), un pago habitual para este tipo de trabajos temporales en producciones de gran escala en Estados Unidos.
El proceso de preparación fue intenso. Algunos ensayos se extendieron hasta 12 horas, y en ocasiones los extras tuvieron que usar los trajes durante seis o siete horas seguidas mientras se realizaban ajustes en el vestuario. Además, todos firmaron acuerdos de confidencialidad que les impedían revelar detalles del espectáculo antes de su presentación oficial.
Más allá de la curiosa anécdota, el halftime show de Bad Bunny generó conversación global por su propuesta artística y su mensaje cultural. El espectáculo apostó por la identidad latina, el idioma español y una estética inspirada en el Caribe, consolidando al cantante como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.
Como suele ocurrir con los grandes eventos televisivos, los detalles de producción continúan saliendo a la luz después de la transmisión. En este caso, los "arbustos humanos" se convirtieron en una de las historias más comentadas del detrás de cámaras de un espectáculo que ya forma parte de la historia del Super Bowl.
