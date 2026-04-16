 Accidente de bus en ruta al Pacífico deja varios heridos
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Accidente de bus en ruta al Pacífico deja varios heridos

El hecho ocurrió en el km. 18. La PMT de Villa Nueva mantiene presencia en el lugar.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, 16 de abril, en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico (CA-9), jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El hecho ocurrió en el tramo con dirección a la capital.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un autobús de transporte extraurbano perdió el control del volante y colisionó contra una pasarela.

La unidad de transporte de pasajeros quedó empotrada en la base de la referida estructura y debido al fuerte impacto resultaron lesionadas al menos ocho personas que viajaban en la unidad de transporte. Asimismo, un motorista que transitaba cerca del lugar se vio afectado por este incidente y presenta heridas en distintas partes del cuerpo.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, indicó que varias unidades de emergencia se desplazaron hacia el sector y se encuentran atendiendo a los lesionados.

Las autoridades le dan seguimiento al caso y coordinan los procesos respectivos ante lo ocurrido, incluida una prueba de alcoholemia al conductor del bus accidentado.

Fuerte congestionamiento tras accidente

Las ambulancias de los Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales permanecen sobre el carril izquierdo con dirección hacia el sector sur de la capital, lo que genera impacto para las personas que se movilizan en el área.

Los agentes de la PMT de Villa Nueva se encuentran en el lugar regulando el paso vehicular en el tramo, donde ya se está reportando fuerte congestionamiento, explicó Santos.

Añadió que, además del personal de la entidad de tránsito, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil que llevan a cabo las diligencias correspondientes.

"Les recomendamos a los conductores continuar la marcha y respetar las señales de tránsito. También evitar hablar por teléfono celular, tratar de grabar o tomar fotografías en el área del accidente porque esto podría provocar más incidentes viales", expresó la portavoz.

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