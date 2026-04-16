Tekashi 6ix9ine ayuda a familia guatemalteca

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine vuelve a ser noticia, pero esta vez por una acción solidaria que ha conmovido a miles. El artista entregó una importante ayuda económica a una familia guatemalteca en Florida, en un gesto que fue documentado y compartido en sus redes sociales.
En el video, publicado el pasado 11 de abril, se observa al cantante llegar personalmente a la vivienda de la familia, a quienes entregó 25 mil dólares en efectivo, como parte de una donación total de 50 mil dólares que decidió dividir entre dos hogares con necesidades urgentes.
Apoyo directo a familia guatemalteca
La familia beneficiada reside en Lake Worth Beach y atraviesa dificultades económicas. Según se muestra en el material, la madre recibió el dinero visiblemente emocionada, mientras sus hijos reaccionaban con sorpresa ante el inesperado gesto.
El propio artista explicó que su intención inicial era donar todo el dinero a una sola familia, pero decidió repartirlo tras conocer diferentes historias. Para seleccionar a los beneficiarios, contó con el apoyo de organizaciones comunitarias como el Centro Maya Guatemalteco.
El acto rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y reacciones. Usuarios han destacado tanto la generosidad del gesto como la cercanía del artista con las personas beneficiadas.
Además, trascendió que la madre del rapero estuvo presente durante la entrega, compartiendo con la familia guatemalteca y recordando sus propios orígenes humildes.
¿Quién es Tekashi 6ix9ine?
Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, es un rapero originario de Brooklyn, Nueva York, conocido por su estilo extravagante, su cabello multicolor y su música dentro del género urbano.
Alcanzó la fama mundial en 2017 con el tema "Gummo" y posteriormente consolidó su carrera con canciones como "BEBE", "Mala" y "Trollz". A lo largo de su trayectoria ha sido tanto reconocido por su éxito musical como por sus múltiples controversias.
En los últimos meses, el artista volvió a enfrentar problemas con la justicia. Fue encarcelado durante tres meses en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn por violar los términos de su libertad supervisada.
El rapero recuperó su libertad a inicios de abril de 2026, tras cumplir su condena. Su historial legal incluye múltiples arrestos y acusaciones, lo que ha marcado fuertemente su imagen pública.
Durante su tiempo en prisión, Tekashi 6ix9ine coincidió con Nicolás Maduro, con quien compartió espacio dentro del centro penitenciario.
El propio artista reveló que su convivencia fue cercana, asegurando que incluso podía tocar la cama donde dormía Maduro debido a la proximidad dentro de la celda.
Tras su salida, el rapero incluso mostró un objeto firmado por el mandatario, lo que generó aún más polémica en redes sociales.
Entre la polémica y la solidaridad
La figura de Tekashi 6ix9ine ha estado marcada por constantes controversias, pero acciones como esta donación muestran otra faceta del artista.
Mientras algunos usuarios celebran su gesto solidario, otros recuerdan su historial legal, generando un debate sobre su verdadera imagen pública.