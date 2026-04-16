Copa del Rey: La final de Antoine Griezmann

No hay quizá un protagonista más icónico en la final de la Copa del Rey del sábado como Antoine Griezmann, que surgió de la Real Sociedad, con la que regresó a Primera División y disputó la Liga de Campeones; se consagró en el Atlético de Madrid entre los mejores del mundo y escogió ese partido antes que un fichaje inminente por el Orlando City, en el que jugará la próxima campaña, aunque pudo hacerlo desde marzo.
Su final estuvo en duda. El 3 de marzo, cuando el Atlético eliminó al Barcelona en las semifinales en el Camp Nou, con una derrota por 3-0 después del triunfo en la ida en el Metropolitano por 4-0, las palabras de Diego Simeone, el entrenador con el que más ha lucido, fueron elocuentes: "Ojalá que Griezmann juegue esa final. Ojalá que sí. Se la merece, más que nadie".
El Orlando City pretendía su fichaje ya, antes del 26 de marzo. Griezmann se quedará hasta final de curso. Es el ‘ultimo baile’ de ‘El Principito’ con el Atlético. Una final (y un título) que tiene en la cabeza desde hace meses. Igual que la Liga de Campeones, en la que su conjunto ya está en las semifinales. Ya asoma el Arsenal en el penúltimo paso hacia la final, hacia el desquite que aún tiene pendiente del penalti fallado en San Siro en 2016, en el partido decisivo de la Copa de Europa contra el Real Madrid. Y quedan siete jornadas de Liga. Son los últimos meses en el club de una leyenda, antes y ahora.
Su máximo goleador de la historia, con 211 goles en 491 partidos disputados con el equipo rojiblanco, todos a las órdenes de Simeone, sigue igual de vigente ahora, como un titular indiscutible de nuevo en el esquema del técnico argentino, todavía en una plenitud de juego que lo hacen un líder dentro del terreno. Su calidad eleva el nivel del Atlético.
La final de Griezmann
Es emocionante esta final para Griezmann, que ya ha ganado tres títulos con el Atlético (una Supercopa de España en 2014, otra de Europa en 2018 y una Liga Europa en 2017-18, antes de irse en 2019 al Barcelona y volver en 2021 al club del Metropolitano), a lo largo de cuatro finales, tres ganadas (la Supercopa de España y de Europa al Real Madrid y la Liga Europa al Marsella en Lyon, con dos goles suyos) y una perdida: la 'Champions' de 2016.
"Hablamos tanto con Antoine... Él sabe todo lo que lo quiero. Es un genio. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo que hemos tenido un genio y tenemos un genio del fútbol. Un jugador diferencial, con jerarquía, que ha jugado siempre, ha tenido personalidad. Recuerdo los cuartos de final de 'Champions' de la última vez con el Barcelona (en 2016) los dos goles, el Bayern Múnich en semifinales, con gol... Un jugador increíble. Ojalá Dios y el destino le den lo que está buscando en este tiempo que le queda en el club", proclamó Simeone el pasado martes, rumbo a la final de Copa. A la final de Griezmann.
*Información EFE.