Orlando City anuncia el fichaje de Antoine Griezmann

El delantero francés Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, ha cerrado su fichaje por el Orlando City SC, en una operación que sacude el mercado de cara a la temporada 2026. El atacante firmó un contrato por dos años con la franquicia estadounidense y se incorporará en julio de 2026, una vez finalice su participación en el actual curso con el conjunto rojiblanco, poniendo así punto final a una etapa histórica en el club madrileño.
El acuerdo se concretó tras el viaje del jugador a Estados Unidos, autorizado por el Atlético, con el objetivo de ultimar los detalles de su incorporación. Posteriormente, el francés regresará a España para reincorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico argentino Diego Simeone, con quien buscará cerrar la temporada al más alto nivel antes de emprender su nueva aventura en el fútbol norteamericano.
Nuevo capítulo en la carrera de Griezmann
Durante su presentación oficial, Griezmann no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío y destacó el proyecto deportivo del club. "Estoy muy ilusionado por comenzar esta nueva etapa de mi carrera con Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el Club, pude percibir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció por completo", afirmó el delantero, evidenciando su motivación por integrarse a la dinámica de la Major League Soccer.
El futbolista lucirá el dorsal número 7, un número emblemático que lo ha acompañado durante gran parte de su trayectoria. Su llegada lo ubica en una selecta lista de figuras internacionales que han pasado por el club, como Kaká, Nani y Alexandre Pato. Además, la camiseta con su nombre ya se encuentra disponible en la tienda oficial, reflejando el impacto mediático que genera su incorporación y la expectativa que despierta entre los aficionados.