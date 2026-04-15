 Lester Martínez, el invitado especial del clásico nacional
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Lester Martínez, el invitado especial del clásico nacional

El boxeador nacional estuvo en el estadio El Trébol para una firma de autógrafos y un reconocimiento especial durante el Municipal y Comunicaciones.

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Lester Martínez recibió un homenaje en el estadio El Trébol
Lester Martínez recibió un homenaje en el estadio El Trébol / FOTO: Alex Meoño

El clásico 337 del futbol guatemalteco entre Municipal y Comunicaciones tuvo un invitado especial: El boxeador petenero Lester Martínez, campeón interino del peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En las redes sociales de Pedro Arriaza, director de Mercadeo de Municipal, se anunció que a partir de las 18:00 horas el pugilista profesional estaría en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para un acto de firma de autógrafos. Este es un detalle extra a la previa del clásico nacional donde los aficionados también pudieron disfrutar de otros atractivos por parte del conglomerado de patrocinadores que apoyan al "Mimado de la Afición".

Ante al anuncio de la presencia de Lester Martínez previo al duelo entre los equipos de Municipal y Comunicaciones, los aficionados mostraron su alegría de poder conocer y saludar personalmente al hoy mejor boxeador de la historia nacional. Uno de ellos fue Roni Sánchez, quien llevó a El Trébol una plaqueta para ser entregada a Lester Martínez.

"Le hicimos a Lester un reconocimiento (plaqueta) ya que nos dedicamos a hacer todo tipo de reconocimiento, trofeos y medallas, por eso le hicimos ese con cariño al campeón del mundo Lester Martínez", dijo el aficionado tanto al boxeo como al fútbol guatemalteco.

"A Lester que siga apoyando el talento, a los emprendedores, a los jóvenes que vienen luchando en diferentes deportes, y dar ese ejemplo para llegar a ser campeón del mundo", añadió el entrevistados.  

Lester campeón interino del CMB

El pasado sábado 21 de marzo, Lester Martínez enfrentó al estadunidense Immanuwel Aleem en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, en un combate por el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

El chapín le ganó por decisión unánime a Aleem y obtuvo uno de los títulos más relevantes hasta el momento de su carrera, pero con el objetivo de convertirse en el campeón mundial de su categoría.

Tras el combate, los números de Lester Martínez quedaron así: 21 enfrentamientos con 20 victorias (16 por K.O.) y un empate.

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