 Así quedan las semifinales de la UEFA Champions League
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Así quedan las semifinales de la UEFA Champions League

Conoce todo lo relacionado a la instancia de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

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Atlético Madrid es semifinalista y busca su primera "Orejona"
Atlético Madrid es semifinalista y busca su primera "Orejona" / FOTO: EFE

Este miércoles 15 de abril se completó el cuadro de equipos semifinalistas de la UEFA Champions League 2025-2026 con las clasificaciones del Bayer Múnich de Alemania y del Arsenal de Inglaterra. Estos dos clubes se suman al Atlético Madrid de España y París Saint-Germain de Francia, quienes buscarán en abril su boleto a la final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Las semifinales quedan de la siguiente manera:

  • París Saint-Germain vs. Bayern Múnich  
  • Atlético Madrid vs. Arsenal

Los juegos de ida se desarrollarán el martes 28 y miércoles 29 de abril de 2026; los de vuelta el martes 5 y miércoles 6 de mayo.

  • Juegos de ida: PSG vs. Bayern Múnich (martes 28 de abril) y Atlético Madrid vs. Arsenal (miércoles 29 de abril)
  • Juegos de vuelta: Arsenal vs. Atlético Madrid (martes 5 de mayo) y Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (miércoles 6 de mayo)

Todos los partidos de semifinales serán a las 13:00 horas de Guatemala. Es de recordar que la final cambió de horario y esa será a las 10:00 horas GT del sábado 30 de mayo. 

De los equipos semifinalistas, solo el Atleti y el Arsenal no han logrado el máximo título de Europa, pero sí ya han sido finalistas. El PSG, actual campeón de la competición, está buscando su segundo título en su historia; El Bayer Múnich busca el título 7 y con ello igualar al AC Milan. El Atlético Madrid va por su primera "Orejona" tras perder tres finales y el Arsenal también quiere celebrar por primera vez tras la copa que se le escapó en el 2006 ante Barcelona.

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Así quedan las semifinales de la UEFA Champions league - EU Digital

Así quedaron en la fase de liga

En la fase de liga de la UEFA Champions League, el Arsenal fue el ganador al ser primer lugar con 24 puntos, por lo que parte como favorito en semifinales.

El segundo puesto fue para el Bayer Múnich con 21 unidades, por lo que es la segunda opción en favoritismo para llegar a la final de mayo.

El PSG y Atlético Madrid fueron dos clubes que debieron ir a una ronda previa de los octavos de final ya que su posición estuvo por debajo de un top 8. El cuadro francés fue lugar 11 con 14 puntos y los españoles casilla 14 con 13 puntos.

Arsenal elimina a Sporting y es semifinalista de Champions League

El equipo de Mikel Arteta, el mejor en la fase liga, logra dar un paso más en búsqueda de la final de Budapest (Hungría).

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