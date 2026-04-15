 Arsenal es semifinalista de la UEFA Champions League
Deportes

Arsenal elimina a Sporting y es semifinalista de Champions League

El equipo de Mikel Arteta, el mejor en la fase liga, logra dar un paso más en búsqueda de la final de Budapest (Hungría).

Compartir:
Acción entre Arsenal vs. Sporting de Lisboa
Acción entre Arsenal vs. Sporting de Lisboa / FOTO: EFE

En el Emirates Stadium del barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra, el Arsenal del técnico español Mikel Arteta buscaba su boleto a semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026 ante un Sporting de Lisboa, dirigido por el portugués Rui Borges, que se opuso y complicó a su rival.

Fue un partido muy táctico donde Arteta y Borges mostraron sus mejores armas. La pelota fue de Arsenal con un 59 % sobre el 41 % de Sporting, pero el duelo careció de grandes emociones, y solamente una pelota al palo marcó la primera parte del compromiso. Eso sí, la parte inicial dejó un duelo limpio ya que solamente se contabilizaron tres faltas cometidas por los ingleses y seis por los portugueses.

Geny Catamo al 13 y Francisco Trincao al 18 intentaron hacer gol con Sporting, pero sus ataques no fructificaron. Por su parte, el Arsenal, lo buscó con Viktor Gyökeres en el 19.

En la recta final del primer tiempo, al 43, un tiro de Geny Catamo hizo que la pelota se estrellara en la base del poste derecho del portero David Raya, lo que hizo estremecer al cuadro local ya que eso hubiese significado el empate en la serie global. Arsenal se fue al descanso con la ventaja global de 1-0, resultado logrado en Portugal. 

Arsenal es semifinalista 

Maximiliano Araujo por el Sporting y Eberechi Eze por el Arsenal fueron los jugadores que intentaron buscar el gol en el arranque de la parte complementaria. 

Al 61 las alarmas se encendieron en el Emirates Stadium por la lesión de Noni Madueke, quien debió salir a los 63 por Max Dowman.

Cuando era el 65, el Sporting pidió un penalti por un empujón sobre Maximiliano Araújo, pero el central dijo que no había existido infracción.

El partido llegaba a la recta final y no había forma en que los equipos encontraran la fórmula del gol, y con el 0-0, superado los 80 minutos, dejaba al Arenal a las puertas de la semifinal.

El Arsenal es el tercer semifinalista de la UEFA Champions League luego de los boletos ganados por Atlético Madrid y París Saint-Germán. El mejor equipo de la fase liga sigue buscando su pase a la gran final de este importante certamen que se jugará en Budapest, Hungría el 30 de mayo. Su rival en semifinales será el cuadro español del Atleti. 

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa | EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa / EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa | EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa / EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa | EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa / EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa | EFE

Champions League: Arsenal vs. Sporting de Lisboa / EFE

En Portada

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernaciónt
Nacionales

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación

01:39 PM, Abr 15
Ex presos políticos exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegrost
Nacionales

"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

11:47 AM, Abr 15
El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiart
Farándula

El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiar

11:57 AM, Abr 15
Neymar se disculpa con la hinchada del Santos tras altercadot
Deportes

Neymar se disculpa con la hinchada del Santos tras altercado

06:08 PM, Abr 15
Álvaro Arbeloa habla de su futuro tras eliminación en Championst
Deportes

Álvaro Arbeloa habla de su futuro tras eliminación en Champions

05:36 PM, Abr 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaReal MadridEstados UnidosLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos