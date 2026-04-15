Arsenal es semifinalista de la UEFA Champions League

En el Emirates Stadium del barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra, el Arsenal del técnico español Mikel Arteta buscaba su boleto a semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026 ante un Sporting de Lisboa, dirigido por el portugués Rui Borges, que se opuso y complicó a su rival.
Fue un partido muy táctico donde Arteta y Borges mostraron sus mejores armas. La pelota fue de Arsenal con un 59 % sobre el 41 % de Sporting, pero el duelo careció de grandes emociones, y solamente una pelota al palo marcó la primera parte del compromiso. Eso sí, la parte inicial dejó un duelo limpio ya que solamente se contabilizaron tres faltas cometidas por los ingleses y seis por los portugueses.
Geny Catamo al 13 y Francisco Trincao al 18 intentaron hacer gol con Sporting, pero sus ataques no fructificaron. Por su parte, el Arsenal, lo buscó con Viktor Gyökeres en el 19.
En la recta final del primer tiempo, al 43, un tiro de Geny Catamo hizo que la pelota se estrellara en la base del poste derecho del portero David Raya, lo que hizo estremecer al cuadro local ya que eso hubiese significado el empate en la serie global. Arsenal se fue al descanso con la ventaja global de 1-0, resultado logrado en Portugal.
Arsenal es semifinalista
Maximiliano Araujo por el Sporting y Eberechi Eze por el Arsenal fueron los jugadores que intentaron buscar el gol en el arranque de la parte complementaria.
Al 61 las alarmas se encendieron en el Emirates Stadium por la lesión de Noni Madueke, quien debió salir a los 63 por Max Dowman.
Cuando era el 65, el Sporting pidió un penalti por un empujón sobre Maximiliano Araújo, pero el central dijo que no había existido infracción.
El partido llegaba a la recta final y no había forma en que los equipos encontraran la fórmula del gol, y con el 0-0, superado los 80 minutos, dejaba al Arenal a las puertas de la semifinal.
El Arsenal es el tercer semifinalista de la UEFA Champions League luego de los boletos ganados por Atlético Madrid y París Saint-Germán. El mejor equipo de la fase liga sigue buscando su pase a la gran final de este importante certamen que se jugará en Budapest, Hungría el 30 de mayo. Su rival en semifinales será el cuadro español del Atleti.