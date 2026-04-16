 Dos fallecidos por accidentes de tránsito en zona 7
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Dos fallecidos por accidentes de tránsito en zona 7

Un motorista y un peatón perdieron la vida en distintos hechos ocurridos esta madrugada.

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Área donde fue atropellada una persona en calzada San Juan, zona 7., Bomberos Municipales
Área donde fue atropellada una persona en calzada San Juan, zona 7. / FOTO: Bomberos Municipales

Un peatón falleció tras ser atropellado la mañana de este jueves, 16 de abril, en la calzada San Juan y 10ª avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, en el tramo con dirección hacia El Trébol.

De acuerdo con información preliminar, la víctima es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, quien no ha sido identificado. El conductor del vehículo involucrado en el hecho se dio a la fuga, por lo que autoridades ya coordinan acciones para su localización.

El incidente ha provocado la reducción de carriles en el sector, generando complicaciones en la circulación vehicular.

Agentes de tránsito recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas como el bulevar La Madre, la calzada Roosevelt y el Periférico a la altura de la 13 calle, conocido como Cejusa.

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