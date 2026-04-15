Taxista herido en ataque armado en zona 7 de Mixco

Un ataque armado contra un taxi se registró en horas de la mañana de este miércoles, 15 de abril, en la 16 calle y 12 avenida de la colonia San Ignacio, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala. Los cuerpos de socorro confirmaron que dos personas resultaron heridas en el marco de este incidente.
De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos dispararon contra la unidad de transporte y, como resultado, el piloto sufrió heridas de bala, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Roosevelt por socorristas de los Bomberos Voluntarios.
En el mismo hecho, una mujer resultó herida debido a las esquirlas de vidrio que se desprendieron tras el impacto de los disparos en el vehículo. La afectada fue llevada al Insituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7/19 para recibir atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el ataque, mientras que las fuerzas de seguridad realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.