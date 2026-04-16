 Sancionan a automovilista por circular contra la vía en el Periférico
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Sancionan a automovilista por circular contra la vía en el Periférico

La multa aplicada al propietario del carro captado en video infringiendo las normas de tránsito supera los Q25 mil.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un vehículo que circulaba contra la vía fue denunciado ayer en el puente El Incienso, en el anillo Periférico, Ciudad de Guatemala, generando indignación entre conductores y autoridades por el alto riesgo provocado.

Según informaron la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y EMETRA, al propietario del automóvil se le impuso una multa inicial de Q25 mil 200.00. 

"Esto es egoísta y enfurece. Entrar a una curva y encontrarte de frente con un vehículo contra la vía no es un accidente, es la consecuencia de alguien a quien no le importa la vida de los demás. Eso no es un descuido, es una acción temeraria e irresponsable que pone vidas en riesgo real", expresó Amílcar Montejo, portavoz de la PMT capitalina.

Montejo agregó que el vehículo ya fue sancionado y que se iniciarán los procesos legales en las instancias correspondientes, al considerar el peligro que representó el comportamiento de este conductor tanto para su integridad como para la de otros usuarios de la vía.

"No hay tolerancia, la ley se cumple y quien la rompe responde", enfatizó el vocero.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito para evitar incidentes que puedan tener consecuencias fatales.

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