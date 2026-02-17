 Shia LaBeouf Arrestado en Mardi Gras: Caos y Controversia
Farándula

IMÁGENES: Shia LaBeouf fue arrestado tras causar caos en pleno Mardi Gras

El actor, conocido por sus papeles en "Transformers", fue detenido durante el Mardi Gras en Nueva Orleans tras agredir a dos hombres, reflejando su historial problemático.

Compartir:
Shia LaBeouf, EFE
Shia LaBeouf / FOTO: EFE

Shia LaBeouf fue arrestado en la madrugada del martes durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, tras ser acusado de agredir a dos hombres. 

La policía local detalló que el incidente involucró comportamientos violentos y reiterados, lo que llevó a su detención frente a decenas de testigos.

De acuerdo con la policía de Nueva Orleans, Shia LaBeouf enfrenta dos cargos de agresión simple, después de que agentes acudieron a un establecimiento cerca del Barrio Francés poco después de la medianoche, donde el actor habría causado disturbios y actuado con creciente agresividad.

Aunque las autoridades no precisaron el tipo de negocio, sí confirmaron que un empleado intentó sacar al actor del lugar.

Ya en el exterior, LaBeouf supuestamente golpeó a un hombre en repetidas ocasiones usando los puños cerrados. Los testigos relataron que, tras abandonar el área, el actor regresó y continuó comportándose de forma hostil.

Algunas personas intentaron sujetarlo y luego liberarlo para que se marchara, aunque eso no impidió que volviera a arremeter contra quienes lo rodeaban.

Según versiones recogidas por la policía, el primer hombre agredido aseguró que Shia LaBeouf lo atacó nuevamente, mientras que otro denunció haber recibido un puñetazo directamente en la nariz por parte del actor.

Finalmente, lo retuvieron hasta que llegaron los agentes policiales. Después de recibir atención médica por lesiones que no se especificaron, LaBeouf fue arrestado y trasladado bajo custodia.

Historial de incidentes legales

La trayectoria de Shia LaBeouf está marcada por diversos problemas legales. En 2017 la policía lo detuvo en Nueva York por embriaguez pública y alteración del orden, hecho que quedó grabado en un video transmitido en vivo.

Ese mismo verano, afrontó otro arresto en Georgia, acusado nuevamente de estar ebrio en público y de obstruir a la justicia mientras filmaba la película ‘The Peanut Butter Falcon’; como consecuencia recibió una sentencia de libertad condicional.

En 2020, las autoridades de Los Ángeles lo acusaron de agresión y hurto menor. Ese mismo año la cantante y actriz FKA Twigs, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, interpuso una demanda contra LaBeouf por presunto abuso físico y emocional durante su relación—caso que resolvieron en julio de ese año.

Según la denuncia de Barnett, LaBeouf la mantenía en un constante estado de temor y humillación. Ella relató que el actor la arrojó contra un automóvil, intentó estrangularla e incluso le transmitió una enfermedad de transmisión sexual de manera consciente. Ante esta demanda, LaBeouf ofreció disculpas y negó los señalamientos en un escrito presentado en 2021.

En Portada

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatost
Nacionales

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

11:09 AM, Feb 17
MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamorat
Nacionales

MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamora

02:13 PM, Feb 17
San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomast
Nacionales

San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomas

01:29 PM, Feb 17
¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?t
Farándula

¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?

02:41 PM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos