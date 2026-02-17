Shia LaBeouf Arrestado en Mardi Gras: Caos y Controversia

Shia LaBeouf fue arrestado en la madrugada del martes durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, tras ser acusado de agredir a dos hombres.
La policía local detalló que el incidente involucró comportamientos violentos y reiterados, lo que llevó a su detención frente a decenas de testigos.
De acuerdo con la policía de Nueva Orleans, Shia LaBeouf enfrenta dos cargos de agresión simple, después de que agentes acudieron a un establecimiento cerca del Barrio Francés poco después de la medianoche, donde el actor habría causado disturbios y actuado con creciente agresividad.
Aunque las autoridades no precisaron el tipo de negocio, sí confirmaron que un empleado intentó sacar al actor del lugar.
Ya en el exterior, LaBeouf supuestamente golpeó a un hombre en repetidas ocasiones usando los puños cerrados. Los testigos relataron que, tras abandonar el área, el actor regresó y continuó comportándose de forma hostil.
Algunas personas intentaron sujetarlo y luego liberarlo para que se marchara, aunque eso no impidió que volviera a arremeter contra quienes lo rodeaban.
Según versiones recogidas por la policía, el primer hombre agredido aseguró que Shia LaBeouf lo atacó nuevamente, mientras que otro denunció haber recibido un puñetazo directamente en la nariz por parte del actor.
Finalmente, lo retuvieron hasta que llegaron los agentes policiales. Después de recibir atención médica por lesiones que no se especificaron, LaBeouf fue arrestado y trasladado bajo custodia.
Historial de incidentes legales
La trayectoria de Shia LaBeouf está marcada por diversos problemas legales. En 2017 la policía lo detuvo en Nueva York por embriaguez pública y alteración del orden, hecho que quedó grabado en un video transmitido en vivo.
Ese mismo verano, afrontó otro arresto en Georgia, acusado nuevamente de estar ebrio en público y de obstruir a la justicia mientras filmaba la película ‘The Peanut Butter Falcon’; como consecuencia recibió una sentencia de libertad condicional.
En 2020, las autoridades de Los Ángeles lo acusaron de agresión y hurto menor. Ese mismo año la cantante y actriz FKA Twigs, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, interpuso una demanda contra LaBeouf por presunto abuso físico y emocional durante su relación—caso que resolvieron en julio de ese año.
Según la denuncia de Barnett, LaBeouf la mantenía en un constante estado de temor y humillación. Ella relató que el actor la arrojó contra un automóvil, intentó estrangularla e incluso le transmitió una enfermedad de transmisión sexual de manera consciente. Ante esta demanda, LaBeouf ofreció disculpas y negó los señalamientos en un escrito presentado en 2021.