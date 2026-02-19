Brandi Glanville, de Real Housewives, revela su rostro desfigurado

Brandi Glanville, famosa por su participación en The Real Housewives of Beverly Hills, finalmente reveló la razón detrás de la desfiguración en su rostro tras atravesar un largo proceso médico de casi dos años.
La celebridad compartió que la causa fue la ruptura total de sus implantes mamarios, un problema que, según relató, generó una infección al liberar silicona en su cuerpo y afectar sus ganglios linfáticos.
La actriz contó que la silicona de los implantes mamarios migró por sus vasos sanguíneos y se acumuló en sus ganglios linfáticos, provocando la obstrucción y posterior infección facial.
"Los míos se habían roto completamente, y tenía silicona por todos mis ganglios linfáticos. Eso obstruyó todo y causó la infección en mi cara", detalló Glanville en entrevista con TMZ.
Explicó que el diagnóstico demoró porque sus implantes, con casi 20 años de antigüedad, no presentaban señales de daños en mamografías regulares hasta que un ultrasonido reveló el problema.
Un largo camino para obtener respuestas
Brandi consultó a 21 médicos hasta obtener un diagnóstico certero. Durante ese periodo vivió con molestias persistentes e incertidumbre sobre el motivo del daño en su rostro. "Me quedé en shock.
Eran implantes que tenía desde hacía casi 20 años. Parecían bien, se sentían bien", explicó, remarcando la dificultad para detectar el problema.
La estrella de reality reconoció que no realizó el cambio de implantes en el tiempo recomendado, algo que influyó en la gravedad de su caso:
"Deberías cambiar tus implantes cada 10 años y yo simplemente no lo hice. Pensé: si no está roto, no lo arregles. Pero aprendí una dura lección", admitió. Tras descubrir la causa, le retiraron los implantes y comenzó un tratamiento.
Glanville descartó recurrir nuevamente a cirugías para reparar el daño en su rostro. En su lugar, optó por terapias con láser y otros procedimientos no invasivos, confiando en que su recuperación continuará progresando.
"Estamos cuidando la cara ahora que finalmente sabemos qué tenía. Simplemente es como envejecer 20 años de golpe", comentó entre bromas sobre el drástico cambio que experimentó.
En su proceso de recuperación dijo sentirse "genial", aunque reconoció no seguir al pie de la letra el reposo sugerido por sus doctores: "No puedo descansar, he estado en casa durante tres años", manifestó sobre la prolongada duración de su problema médico.