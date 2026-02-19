 Brandi Glanville, de Real Housewives, revela su rostro desfigurado
Farándula

Brandi Glanville, de Real Housewives, muestra rostro desfigurado por una infección

Tras dos años buscando respuestas que revelaran la causa de su desfiguración, la celebridad por fin supo lo que sucedió y los mostró a través de sus redes sociales.

Compartir:
Brandi Glanville, Instagram
Brandi Glanville / FOTO: Instagram

Brandi Glanville, famosa por su participación en The Real Housewives of Beverly Hills, finalmente reveló la razón detrás de la desfiguración en su rostro tras atravesar un largo proceso médico de casi dos años.

La celebridad compartió que la causa fue la ruptura total de sus implantes mamarios, un problema que, según relató, generó una infección al liberar silicona en su cuerpo y afectar sus ganglios linfáticos.

La actriz contó que la silicona de los implantes mamarios migró por sus vasos sanguíneos y se acumuló en sus ganglios linfáticos, provocando la obstrucción y posterior infección facial.

"Los míos se habían roto completamente, y tenía silicona por todos mis ganglios linfáticos. Eso obstruyó todo y causó la infección en mi cara", detalló Glanville en entrevista con TMZ.

Explicó que el diagnóstico demoró porque sus implantes, con casi 20 años de antigüedad, no presentaban señales de daños en mamografías regulares hasta que un ultrasonido reveló el problema.

Un largo camino para obtener respuestas

Brandi consultó a 21 médicos hasta obtener un diagnóstico certero. Durante ese periodo vivió con molestias persistentes e incertidumbre sobre el motivo del daño en su rostro. "Me quedé en shock.

Eran implantes que tenía desde hacía casi 20 años. Parecían bien, se sentían bien", explicó, remarcando la dificultad para detectar el problema.

La estrella de reality reconoció que no realizó el cambio de implantes en el tiempo recomendado, algo que influyó en la gravedad de su caso:

"Deberías cambiar tus implantes cada 10 años y yo simplemente no lo hice. Pensé: si no está roto, no lo arregles. Pero aprendí una dura lección", admitió. Tras descubrir la causa, le retiraron los implantes y comenzó un tratamiento.

Foto embed
Brandi Glanville - Instagram

Glanville descartó recurrir nuevamente a cirugías para reparar el daño en su rostro. En su lugar, optó por terapias con láser y otros procedimientos no invasivos, confiando en que su recuperación continuará progresando.

"Estamos cuidando la cara ahora que finalmente sabemos qué tenía. Simplemente es como envejecer 20 años de golpe", comentó entre bromas sobre el drástico cambio que experimentó.

En su proceso de recuperación dijo sentirse "genial", aunque reconoció no seguir al pie de la letra el reposo sugerido por sus doctores: "No puedo descansar, he estado en casa durante tres años", manifestó sobre la prolongada duración de su problema médico.

En Portada

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemalat
Nacionales

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemala

11:22 AM, Feb 19
Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebast
Deportes

Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

09:54 AM, Feb 19
Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlot
Viral

Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlo

08:45 AM, Feb 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialPNCSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos