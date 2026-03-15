 Demi Moore causa polémica en los Oscar: ¿El Cisne Negro?
Farándula

¿El cisne negro? Demi Moore vuelve a generar polémica en la alfombra de los Premios Oscar

La icónica actriz Demi Moore volvió a convertirse en tendencia durante los Premios Oscar 2026 tras aparecer con un llamativo vestido de plumas.

Compartir:
Demi Moore, Foto EFE
Demi Moore / FOTO: Foto EFE

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 volvió a convertirse en el escenario de los momentos más comentados de la industria del cine, y uno de ellos fue protagonizado por Demi Moore.

La actriz, considerada una de las figuras más icónicas de Hollywood, sorprendió con un vestido de Gucci compuesto por cientos de plumas en tonos oscuros y verdes, un diseño que evocó para muchos la imagen de un "cisne negro".

Su elección de vestuario fue calificada como una de las más originales de la noche, logrando captar la atención de fotógrafos, críticos de moda y usuarios en redes sociales. Mientras algunos destacaron su audacia y elegancia, otros consideraron que el estilismo era demasiado dramático para la ceremonia.

La polémica por su apariencia física

Más allá del vestido, lo que generó mayor conversación fue el aspecto físico de la actriz. En redes sociales surgieron comentarios sobre su figura, señalando que lucía especialmente delgada y con un rostro visiblemente más marcado, lo que provocó opiniones divididas entre quienes admiraron su disciplina y quienes expresaron preocupación por su estado.

Este tipo de debates no es nuevo para la estrella, cuya vida personal y evolución estética han estado durante décadas bajo la lupa mediática. En esta ocasión, la combinación de su imagen y el vestido de plumas intensificó las comparaciones y memes que circularon durante la transmisión de la gala.

Muchos usuarios la compararon con un "cisne negro" u otros pájaros, sin embargo, otros agregaron que podría ser una señal sobre un nuevo proyecto cinematográfico.

Una carrera marcada por la reinvención

Demi Moore alcanzó fama mundial en los años noventa con películas que se convirtieron en clásicos del cine contemporáneo. Producciones como Ghost, Algunos hombres buenos o Acoso consolidaron su posición como una de las actrices más influyentes de su generación.

Además, su participación en Striptease la convirtió en la actriz mejor pagada de la industria en su momento, consolidando también su imagen como referente de estilo y sensualidad. Con el paso de los años, ha sabido reinventarse y mantenerse vigente tanto en el cine como en el mundo de la moda.

Regreso al foco mediático

En los últimos tiempos, la actriz volvió a captar la atención del público gracias a su participación en nuevos proyectos cinematográficos y a su constante presencia en eventos de alto perfil. Su aparición en los Premios Oscar 2026 confirma que sigue siendo una figura capaz de generar conversación y marcar tendencia.

La gala, celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, reunió a las principales estrellas del cine mundial. Entre premios, actuaciones musicales y momentos virales, la presencia de Demi Moore se posicionó como uno de los episodios más comentados de la noche, reafirmando que su influencia en la cultura pop permanece intacta.

En Portada

Finalizan conteo de ilícitos tras requisa en Renovación 1t
Nacionales

Finalizan conteo de ilícitos tras requisa en Renovación 1

04:08 PM, Mar 15
¿El cisne negro? Demi Moore vuelve a generar polémica en la alfombra de los Premios Oscar t
Farándula

¿El cisne negro? Demi Moore vuelve a generar polémica en la alfombra de los Premios Oscar

06:16 PM, Mar 15
Guatemaltecos disfrutan del Festival de Verano en Pasos y Pedalest
Nacionales

Guatemaltecos disfrutan del Festival de Verano en Pasos y Pedales

01:57 PM, Mar 15
Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscart
Farándula

Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscar

05:22 PM, Mar 15
De la mano de Amarini Villatoro, Cartaginés es líder en Costa Rica t
Deportes

De la mano de Amarini Villatoro, Cartaginés es líder en Costa Rica

08:03 PM, Mar 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos