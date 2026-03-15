Demi Moore causa polémica en los Oscar: ¿El Cisne Negro?

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 volvió a convertirse en el escenario de los momentos más comentados de la industria del cine, y uno de ellos fue protagonizado por Demi Moore.
La actriz, considerada una de las figuras más icónicas de Hollywood, sorprendió con un vestido de Gucci compuesto por cientos de plumas en tonos oscuros y verdes, un diseño que evocó para muchos la imagen de un "cisne negro".
Su elección de vestuario fue calificada como una de las más originales de la noche, logrando captar la atención de fotógrafos, críticos de moda y usuarios en redes sociales. Mientras algunos destacaron su audacia y elegancia, otros consideraron que el estilismo era demasiado dramático para la ceremonia.
La polémica por su apariencia física
Más allá del vestido, lo que generó mayor conversación fue el aspecto físico de la actriz. En redes sociales surgieron comentarios sobre su figura, señalando que lucía especialmente delgada y con un rostro visiblemente más marcado, lo que provocó opiniones divididas entre quienes admiraron su disciplina y quienes expresaron preocupación por su estado.
Este tipo de debates no es nuevo para la estrella, cuya vida personal y evolución estética han estado durante décadas bajo la lupa mediática. En esta ocasión, la combinación de su imagen y el vestido de plumas intensificó las comparaciones y memes que circularon durante la transmisión de la gala.
Muchos usuarios la compararon con un "cisne negro" u otros pájaros, sin embargo, otros agregaron que podría ser una señal sobre un nuevo proyecto cinematográfico.
Una carrera marcada por la reinvención
Demi Moore alcanzó fama mundial en los años noventa con películas que se convirtieron en clásicos del cine contemporáneo. Producciones como Ghost, Algunos hombres buenos o Acoso consolidaron su posición como una de las actrices más influyentes de su generación.
Además, su participación en Striptease la convirtió en la actriz mejor pagada de la industria en su momento, consolidando también su imagen como referente de estilo y sensualidad. Con el paso de los años, ha sabido reinventarse y mantenerse vigente tanto en el cine como en el mundo de la moda.
Regreso al foco mediático
En los últimos tiempos, la actriz volvió a captar la atención del público gracias a su participación en nuevos proyectos cinematográficos y a su constante presencia en eventos de alto perfil. Su aparición en los Premios Oscar 2026 confirma que sigue siendo una figura capaz de generar conversación y marcar tendencia.
La gala, celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, reunió a las principales estrellas del cine mundial. Entre premios, actuaciones musicales y momentos virales, la presencia de Demi Moore se posicionó como uno de los episodios más comentados de la noche, reafirmando que su influencia en la cultura pop permanece intacta.