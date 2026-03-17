 Andy Barrios: Sensibilidad Musical en Nuevos Lanzamientos
Farándula

Andy Barrios, cantante guatemalteco, apuesta por la sensibilidad musical con sus nuevos lanzamientos

Con una propuesta sonora íntima y contemporánea, el artista apuesta por conectar profundamente con el público a través de letras sinceras y melodías envolventes.

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Andy Barrios, Redes sociales
Andy Barrios / FOTO: Redes sociales

La música se transforma en sentimiento con la nueva propuesta artística del cantante guatemalteco Andy Barrios, quien presenta sus recientes sencillos "Poesía viviente" y "Te soltaste de mi mano". Estas canciones representan dos momentos esenciales en la experiencia amorosa: la admiración luminosa hacia la persona amada y el dolor silencioso que surge cuando un vínculo se debilita.

El lanzamiento marca una etapa creativa en la que la poesía y la música convergen de forma natural. El resultado es una propuesta que fusiona el pop con matices del soul y elementos de la música latinoamericana, generando una atmósfera sonora moderna, emocional y cercana.

"Poesía viviente" es un tema que celebra el enamoramiento desde la contemplación y la inspiración. La canción describe el estado en el que el ser amado se convierte en arte, belleza y motivación, transmitiendo una sensación de asombro que trasciende las palabras.

Por su parte, "Te soltaste de mi mano" aborda la fragilidad de las relaciones cuando se descuida lo esencial. A través de una metáfora profunda, el tema retrata la ausencia emocional y la lucha interna que provoca la pérdida de una conexión significativa.

Detrás de estas producciones se encuentra un equipo creativo que combina sensibilidad literaria y experiencia musical. Las letras fueron escritas por el compositor Carlos Cabrera Berreondo, mientras que la producción estuvo a cargo del guatemalteco Juan Pablo "JP" Berreondo, nominado al Latin Grammy y radicado en Los Ángeles. La interpretación vocal de Andy Barrios aporta una dimensión emocional que convierte cada canción en una experiencia íntima.

Trayectoria artística y proyección internacional

Andy Barrios es un cantante, compositor y tecladista cuya propuesta artística destaca por la fusión de géneros y la honestidad interpretativa. El artista ha participado en eventos y escenarios relevantes dentro y fuera de Guatemala, como el Festival del Bolero en Nicaragua y presentaciones en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

Asimismo, ha compartido proyectos y colaboraciones con músicos guatemaltecos como Francisco Páez, Ch’umilkaj, Rashel Montiel, Treintapecas, Rau Fuentes, INÉS y Diego Rosales, consolidando una red artística que fortalece la escena musical local.

Su presencia también ha destacado en espacios internacionales y de innovación como el Volcano Summit Guatemala en sus ediciones 2024 y 2025, además de haber sido jurado internacional en el Festival Nacional de la Canción en Honduras en 2025.

Estas experiencias reflejan una carrera en crecimiento constante, caracterizada por la búsqueda de nuevas formas de expresión y conexión con el público.

Una propuesta que busca emocionar

Con estos nuevos sencillos, Andy Barrios reafirma su compromiso con una música que no solo se escucha, sino que se siente. Su estilo combina melodías envolventes con letras que abordan emociones universales, logrando que cada lanzamiento se convierta en una invitación a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la esperanza.

Ambos temas ya están disponibles en plataformas digitales y redes sociales del artista, acompañados del video oficial de "Poesía viviente", que complementa el carácter visual y poético del proyecto.

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