 Massiel Carrillo olvida su atuendo en Zoom: ¡Sorpresa!
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VIDEO. En pleno zoom, Massiel Carrillo olvida que andaba en ropa interior y muestra de más

La presentadora y cantante guatemalteca se levantó de su silla olvidando por completo que dejaba a la vista de todos su sexy lencería transparente.

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Massiel Carrillo, Instagram
Massiel Carrillo / FOTO: Instagram

La modelo y creadora de contenido guatemalteca Massiel Carrillo volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un momento inesperado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Según se observó en una de sus historias de Instagram, Massiel Carrillo se encontraba participando en una reunión virtual cuando, al levantarse de su silla, olvidó que estaba en ropa interior, dejando ver parte de su lencería de forma accidental.

El momento, que parecía completamente espontáneo, sorprendió a quienes seguían la transmisión, generando reacciones inmediatas en redes sociales. Aunque se trató de un descuido, el clip comenzó a circular rápidamente entre usuarios.

VER VIDEO: https://www.youtube.com/shorts/Phn4k3X_ih4

Foto embed
Massiel Carrillo - Instagram

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras que otros destacaron la naturalidad de la situación, señalando que este tipo de incidentes pueden ocurrirle a cualquiera durante reuniones virtuales.

Massiel Carrillo continúa siendo una figura activa en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su vida personal y profesional, generando cercanía con su audiencia.

¿Se aumentó el busto?

Massiel Carrillo volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir un video que generó polémica entre sus seguidores. 

La publicación, que rápidamente se viralizó, muestra a la influencer luciendo un sostén en color fucsia que dejó ver sus atributos delanteros.

Lo anterior, provocó que muchos usuarios comenzaran a especular sobre un posible nuevo procedimiento estético.

En el clip, Massiel Carrillo aparece posando frente a la cámara con seguridad y mostrando su estilo característico, lo que provocó una ola de comentarios en TikTok y otras plataformas digitales.

Algunos internautas afirmaron que su apariencia luce diferente y sugirieron que posiblemente se habría realizado un nuevo aumento de talla, ya que su figura se percibe más pronunciada en comparación con publicaciones anteriores. 

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