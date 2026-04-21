Massiel Carrillo Impacta con Vestido Sugerente sin Ropa Interior

Massiel Carrillo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una publicación donde aparece luciendo un sexy atuendo sin ropa interior.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido guatemalteca publicó un video en la que se le observa bailando la canción Abusadora de Chimbala.
Las imágenes rápidamente acumularon miles de reacciones y comentarios, destacando la sensualidad y el tremendo cuerpazo de Massiel Carrillo.
"¿En qué estaba pensando cuando le di a ‘guardar’ y no a ‘publicar’? Casi cometo el pecado de dejar este vestido en borradores. ?", escribió en su publicación.
La publicación no tardó en llenarse de mensajes de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron tanto su belleza como la inspiración detrás de sus palabras.
- "Hermosa y espectacular ??????"
- "Espectacular Massiel ??❤️❤️ nunca dejes de brillar ?? gracias por compartir ?? amiga de mi corazón ?? tu talento y tu belleza son extraordinarios ??❤️❤️ un abrazo fuerte ???????❤️???????"
- "?❤️...lindo tu vestido..corazoncito ?????????"
- "Que ??♀️ tan Hermosa ?❤️"
- "Maravillosa Massiel ?? un abrazo gigante ? te mereces todos los aplausos ?❤️❤️?? lo haces genial ??? te quiero muchísimo ???"
Momento incómodo
La modelo y creadora de contenido guatemalteca Massiel Carrillo volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un momento inesperado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
Según se observó en una de sus historias de Instagram, Massiel Carrillo se encontraba participando en una reunión virtual cuando, al levantarse de su silla, olvidó que estaba en ropa interior, dejando ver parte de su lencería de forma accidental.
El momento, que parecía completamente espontáneo, sorprendió a quienes seguían la transmisión, generando reacciones inmediatas en redes sociales. Aunque se trató de un descuido, el clip comenzó a circular rápidamente entre usuarios.
VER VIDEO: https://www.youtube.com/shorts/Phn4k3X_ih4